Clarissa Molina sorprende con su felicitación de fin de año Sola y feliz, así se mostró la conductora en su reciente publicación en redes. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Clarissa Molina está encantada con el 2023. Así lo acaba de compartir en una nueva publicación en redes donde, una vez más, aparece sola y sin su pareja, Vicente Saavedra. En realidad ya ha pasado más de un mes desde que publicó una foto con su prometido en estas plataformas. Y, para evitar los comentarios negativos, ha cancelado la opción de poder responder a sus posts. Por ahora, la conductora dominicana prefiere no dar explicaciones del porqué de este silencio, que llega poco después de posponer su boda, prevista inicialmente para el mes de enero. Siempre cuidadosa con su vida privada, lo que sí no esconde es su estado de ánimo, positivo y lleno de ilusión, tal y como leen sus escritos y muestran sus espectaculares fotos. CLARISSA MOLINA CLARISSA MOLINA | Credit: Mezcalent "Que la alegría y la felicidad sean tu mejor vestido. Crea el look que te haga brillar sin importar la ocasión", escribió en su última publicación en Instagram. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN También quiso decir adiós al 2022 y recibir el 2023 con unas imágenes impactantes que demuestran que llega pisando más fuerte que nunca. "¡A celebrar que la vida es una y solo tenemos esta oportunidad para vivirla a plenitud! Que lo que tú corazón desee se te multiplique en este nuevo año", expresó a sus casi tres millones y medio de seguidores. Además, mostró sus impecables looks que resaltaron su figura de sirena.

