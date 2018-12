Clarissa Molina habla de su primer Emmy y cómo celebrará el Día de Acción de Gracias

Clarissa Molina sigue cumpliendo sueños. La reina de Nuestra Belleza Latina recién recibió su primer Emmy por su colaboración como presentadora durante el Desfile de las Rosas trasmitido por Univision. La presentadora dominicana habló con People en Español sobre este logro y todo lo que agradece este año: “Esa estatuilla representa que cuando uno hace las cosas de corazón y las hace bien, uno se esfuerza mucho cada día, lo puede lograr. Estoy super feliz”.

La coprotagonista de la comedia Qué león junto al reggaetonero Ozuna ahora quiere ganar un Oscar. “Ahora hay que seguir trabajando mucho más e ir por más, ir por el Oscar ahora, por el Golden Globe”, añadió risueña. “El año que entra pienso hacer otra película Dios mediante, si no es Qué león 2, sería otra”.

Instagram/ @clarissamolinaofficial

Este Día de Acción de Gracias lo celebrará en República Dominicana, donde estará promocionando su comedia. “Tengo salud y mi familia tiene salud, eso es lo primordial. Estoy trabajando, haciendo lo que amo, descubriéndome a mi misma. Doy gracias a Dios por hacer mi primera película, por el Emmy, por tener a la familia de El gordo y la flaca que me apoyan en todo. ¿Qué más puedo pedir?”, reconoce.

Si bien tiene mucho que agradecer, Molina tiene otro sueño pendiente. La guapa soltera de 27 años sigue esperando su gran amor. “El corazón está ahí todavía esperando. Mi corazón está abierto para el amor, siempre lo va a estar hasta que llegue esa persona con la que yo sienta esa conexión. No solamente es lo físico, tiene que haber conexión y química con mi media naranja”, dice.

SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN

Roger Kisby/Getty Images

¿Se enamoraría de un famoso? “Yo he dicho tanto: ‘Ay no, ni loca salgo con un famoso que de repente me cae la saliva en la cara”, bromea. “Prefiero no decir que no, y que Dios me mande el que me va a mandar”.