¡Prometido de Clarissa Molina la deja sin palabras con esta sorpresa de cumpleaños! Con motivo de sus 31 primaveras, su pareja, Vicente Saavedra, tiró la casa por la ventana y le regaló una fiesta de ensueño donde no faltaron los regalos y mucho amor. ¡Felicidades! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Después de unos días de mucho trabajo con un viaje a Washington incluido, Clarissa Molina regresó a casa para su cumpleaños. Lo que no se imaginaba es que su novio, Vicente Saavedra, le tenía preparada una sorpresa que jamás olvidará. Todavía emocionada por el detalle de su prometido, la dominicana compartió con sus más de tres millones de seguidores en Instagram, lo que su futuro esposo tenía preparado para ella. El empresario y representante de artistas tiró la casa por la ventana para celebrar por todo lo alto el cumpleaños número 31 de su chica. Un festejo en el que no faltó detalle y estuvo cuidado al milímetro. Clarissa Molina Clarissa Molina y Vicente Saavedra | Credit: (Photo by Rodrigo Varela/Getty Images for The Latin Recording Academy) Objetivo más que cumplido. Entre globos, un castillo de princesa y comida de todo tipo, la presentadora fue sorprendida también por sus amigos más cercanos quienes acudieron a la llamada de Vicente para compartir con ella. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por haber, hasta hubo una banda privada que tocó los éxitos del momento para los allí presentes, quienes bailaron y cantaron sin descanso. "Hoy es tu cumpleaños reina. Le pido a Dios que te llene de más vida, de más amor, de más energía de esa que contagia a todos los que tenemos la oportunidad de rodearte y vivir cerca de ti. Gracias por tu amor y por tu paciencia para todo en la vida. Te amo", le expresó un enamorado Vicente. La pareja sigue metida de lleno con los preparativos de su esperada boda, pero, mientras tanto, siguen celebrando la vida y su amor por todo lo alto. ¡Felicidades, Clari!

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¡Prometido de Clarissa Molina la deja sin palabras con esta sorpresa de cumpleaños!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.