Desde que ganara Nuestra Belleza Latina VIP en 2016, Clarissa Molina no ha dejado de formar parte de importantes eventos de la cadena Univision, entre ellos Premio Lo Nuestro; pero la conductora y actriz dominicana nunca había tenido la oportunidad de participar en la noche más importante de la música latina, la entrega anual del Latin GRAMMY, como sucederá este año.

"[Estoy] feliz, muy contenta, de verdad que era lo que me faltaba", expresa emocionada en entrevista vía Zoom con People en Español Clarissa, quien participará en la ceremonia principal como reportera detrás del escenario junto a Sebas Villalobos. "Yo decía si Latin GRAMMY en algún momento me da la oportunidad, esa plataforma para yo estar, voy a brincar hacia arriba y cuando me enteré de verdad que me puse muy feliz, muy agradecida y ahora me toca prepararme para dar lo mejor mí y que la gente pueda sentir lo que se está viviendo en el backstage".

Clarissa, ¿qué supone para ti formar parte de los Latin GRAMMY?

Ser parte de esto es una meta más, un check mark de que sí ha valido la pena todo. Me impulsa a seguir preparándome, a seguir siendo mejor profesionalmente y también como ser humano y seguir teniendo la disciplina que he tenido para lograr todos los objetivos y metas que he tenido.

Háblanos sobre el papel que vas a desempeñar durante el evento

Voy a estar en el backstage, esa es la parte como más emocionante de la noche porque está ahí todo lo que pasa luego de que bajan del escenario o antes de subir al escenario y ahí le lleva uno el sudor, si se cayó alguien, si el vestido lo pisaron… Creo que a la gente le encanta ver eso, lo que pasa en realidad, no lo que solamente se ve en la pantalla bien bonito, así que ahí estaré yo dando lo mejor de mí para llevarles todo esto a todos ustedes.

Clarissa Molina Clarissa Molina | Credit: UNIVISION

¿Qué es lo que más te emociona de participar en la entrega anual del Latin GRAMMY?

Yo creo que Latin GRAMMY es prestigio, es la noche más importante de la música latina y ser parte de esa celebración significa mucho para mí porque como latina y como dominicana la música yo la llevo por dentro.

Imagino que ya tendrás preparados todos los looks que lucirás, ¿o me equivoco?

Te equivocas. No tengo ningún look preparado, estoy en ese proceso de ver cuál vestido me voy a poner, qué color, en la alfombra, dentro, qué voy a utilizar… Es un proceso medio estresante pero ahí vamos poco a poco.

Has formado parte de muchos eventos importantes, ¿ha habido algún outfit que después te hayas arrepentido de habértelo puesto o que hayas pensado que no era el más acertado?

No, yo creo que al final lo que yo decida ponerme para cualquier evento es porque lo sentí o porque no había opción (ríe) y era la mejor opción, entonces a veces nos pasa eso. Mayormente, gracias a Dios, yo he tenido la oportunidad de elegir, de decidir con tiempo y todo. Pero en verdad no me arrepiento de nada, todo pasa por algo. Si alguna vez tal vez no le gustó a alguien pues, sabes, para el gusto los colores.

¿Tu novio viajará contigo a Las Vegas para acompañarte?

Por supuesto que vamos a viajar los dos, pero obviamente él haciendo su trabajo como manejador de artista y yo estaré a millón con El gordo y la flaca, a millón con los ensayos… Todo lo que se mueve detrás ahí es fuerte. En la noche tal vez cenemos juntos (ríe).

Clarissa Molina Clarissa Molina y su novio Vicente Saavedra | Credit: Instagram Clarissa Molina

Te vemos muy enamorada en las redes sociales, como bien dicen la felicidad es difícil de ocultar, ¿cierto?

Muy difícil de ocultar, de verdad que sí. Yo estoy supercontenta, muy feliz, en un momento muy importante de mi vida porque finalmente en lo profesional estoy logrando tantas cosas lindas y al mismo tiempo que alguien me acompañe, que lo celebre y que me complemente también eso para mí no tiene precio.