"¡A combatirlo!". Clarissa Molina se muestra fuerte y decidida a hacerle frente al coronavirus Después de comunicar la noticia en su programa El gordo y la flaca, la dominicana mostró un video donde cuenta cómo combate los primeros síntomas de la COVID-19. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Este martes el programa El gordo y la flaca sorprendía a sus televidentes con una noticia de última hora. Una de sus colaboradoras, Clarissa Molina, era quien desde un directo en casa informaba de algo inesperado para todos, incluidos los presentadores. La también actriz compartía que en estos días ordenó un test para saber si padecía coronavirus y el resultado le salió positivo. Aunque aseguró sentirse bien y tener la intención de hacerse la prueba médica con el doctor, ya ha empezado a dar sus primeros pasos para combatirlo. A través de un video en sus historias de Instagram se mostró fuerte y decidida a hacerle frente con su actitud y, sobre todo, con las recetas de la abuela de toda la vida. Image zoom IG/Clarissa Molina SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Aquí estoy haciéndome mi tecito, limón, canela, jengibre, miel y aspirina. Así vamos. ¡A combatirlo! Estoy bien, gracias a Dios", dijo en este video con la gracia y sentido del humor que le caracterizan. Además quiso agradecer en un mensaje por el mismo medio por todos los escritos y muestras de cariño recibidas tras darse a conocer la noticia de su contagio. Image zoom Clarissa Molina Además, para quienes les preguntaron sobre el test que pidió online para hacerlo en casa, la dominicana les compartió el link por si también quieren probarlo. Se trata de un kit bajo el nombre de Pixel del laboratorio LabCorp. Le mandamos toda la fuerza y el cariño a esta mujer talentosa y emprendedora para hacer frente a estos días venideros. ¡Ánimo compañera! Si necesitas información actualizada sobre la COVID-19, sus síntomas, tratamiento, etc., por favor visita el sitio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) que ofrece servicio en español: www.cdc.gov/spanish/index.html

Close Share options

Close View image "¡A combatirlo!". Clarissa Molina se muestra fuerte y decidida a hacerle frente al coronavirus

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.