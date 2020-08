¡Clarissa Molina se justifica en un video y culpa a Jennifer López! En vez de asumir su culpa, la dominicana prefirió delegar toda responsabilidad en Jlo y su marido, Alex Rodríguez. Tenemos los detalles. Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Todo comenzó con un video de la archifamosa Jennifer López que fue compartido por su querido esposo, Alex Rodríguez. En el simpático clip, que cuenta en estos momentos con casi dos millones de reproducciones, la sensual Jlo menea las caderas bailando para su marido al ritmo de Wilfrido Vargas y su inolvidable Abusadora, mientras está cocinando de lo más relajada. El video hizo las delicias de los fans de la pareja: “Lo del dominicano siempre se pega” o “es tan adorable verla bailar, ¡ella es la mejor!”, aseguraban en un comentario tras otro. El video tampoco dejó indiferente a Clarissa Molina, conductora de El Gordo y La Flaca, quien ya ha demostrado en más de una ocasión que posee grandes dotes para el baile. Image zoom Instagram/Clarissa Molina Así que, ni corta ni perezosa, la dominicana demostró que sus caderas también están a prueba de bomba. Ahora la cuestión es: Entre la conductora y la reina del Bronx... ¿Quién mueve mejor el merengue? “¡Lo que mis amigos Arod y JLo me ponen a bailar! ¡Abusadora!”, escribió Clarissa bajo su post. Y añadió en inglés “¡Esto es lo que me hacen hacer!” Nosotros sospechamos que la culpa no fue de la pareja. Más bien, a la bella dominicana le entró un arrebato al escuchar la música de su tierra y, ante la llamada de la sangre, no le quedó otra que dejarse llevar. Image zoom Instagram/Clarissa Molina SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Cabe destacar que esta exreina de Nuestra Belleza Latina fue recientemente víctima del coronavirus: “No me atacó a los pulmones, no me ha dado fiebre, así que dentro de lo que cabe me siento muy afortunada, porque realmente no he tenido que ir a un hospital, gracias a Dios, como mucha gente", compartió durante aquellos momentos en sus redes. Si necesitas información actualizada sobre la COVID-19, sus síntomas, tratamiento, etc., por favor visita el sitio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) que ofrece servicio en español: www.cdc.gov/spanish/index.html

