Clarissa Molina rompe el silencio tras las acusaciones recibidas de mala pagadora Después de que Magali Febles, directora de Miss República Dominicana, asegurara que le debe un 30% de lo que ganó en Nuestra Belleza Latina y la llamara "descarada", la conductora lanzó un video comunicado para aportar su versión de los hechos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El escándalo no es una palabra que se pueda aplicar a la vida y carrera de Clarissa Molina. Siempre alejada de lo negativo y enfocada en las buenas vibras, en esta ocasión, no pudo evitar salir salpicada de una asunto al que finalmente respondió con todo. Esta semana, Magali Febles, directora de Miss República Dominicana, concurso de belleza en el que la presentadora participó, hizo unas declaraciones muy fuertes sobre ella. Afirmó que le debía el 30% de Nuestra Belleza Latina y dio más detalles no precisamente agradables sobre la colaboradora de El gordo y la flaca. Entre otras cosas, aseguró que ella no era la que iba a ganar el concurso de Univision, sino la mexicana Setareh Kahtibi. "Solamente bailando y moviendo el cucu, eso no es talento", se atrevió a decir en Instagram. Clarissa Molina Clarissa Molina | Credit: Facebook/Clarissa Molina Las imágenes han dado la vuelta a las redes y también han llegado hasta Clarissa quien, por primera y última vez, quiso aclarar las barbaridades que esta persona dijo sobre ella. Unas declaraciones a las que definió como "falsas calumnias". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Según la también actriz, la única víctima en todo esto fue ella cuando entró a participar en el concurso de belleza que representa a su país y se dio cuenta de la desagradable sorpresa que se escondía detrás. "Ustedes no se imaginan lo que yo viví ahí", explica, "fue una pesadilla". No solo cuenta que Magali no cumplió con el contrato, sino que tuvo que pedir ayuda a su familia para costearse todo. Ella no estaba dispuesta a hacer ciertas cosas que se pedían pues por encima de todo estaban sus valores. "Acudí a mi familia porque de la forma que a ella (Magali) le gusta buscar ayuda, pues yo no voy a poner mis valores y principios por ahí, eso no fue lo que mis padres me enseñaron y me considero una persona muy fiel a quien yo soy", dijo sin entrar en más detalle. Dejó claro que pese a lo que haya dicho esta persona, ella ganó NBL gracias a los votos de la gente y eso es innegable, "no se venden ni se compran". Con el fin de que estos abusos se sigan dando, Clarissa ha tomado una decisión que ha querido compartir con su público. Abrirá una fundación para ayudar a jóvenes que quieran formar parte del mundo del entretenimiento para que "vivan un proceso limpio y honesto y no pasen lo que viví yo y vivieron otras". Después de 7 años, ¿a qué viene que Magali saque este tema a colación y sin venir a cuento? Se preguntan los internautas. Según la directora del concurso de belleza todo este tiempo lo ha intentado por la vía amistosa "para no hacer escándalos", pero eso se acabó. "Págame lo que me debes y ya, no seas mala paga", escribió la mujer en sus historias de IG. Magali Febles Magali Febles Por su parte, la futura esposa aseguró que esta era la última vez que iba a hablar de este tema y que quedaba zanjado. "Sólo por respeto a ustedes, desde mi humildad y honestidad, mis únicas declaraciones", apuntó sin querer entrar en más polémica.

