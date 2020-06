Clarissa Molina aparece en la revista Forbes, ¿por qué? La presentadora dominicana fue puesta como ejemplo de cómo gestionar bien el dinero: esto es lo que dijeron. Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La presentadora de televisión Clarissa Molina apareció en un artículo de la revista financiera Forbes por su acierto en las inversiones en bienes raíces. En una nota sobre cómo hacer dinero en tiempos de recesión económica, Forbes destacó que la conductora de televisión dominicana es un ejemplo a seguir por cómo maneja sus bienes inmuebles y aprovecha sus inversiones en Miami, donde compró dos apartamentos. "Otra mujer en mi comunidad con la que hablé sobre este tema es la presentadora de Univisión Clarissa Molina, quien comenzó a comprar propiedades en los últimos años en Miami. La diferencia es que ella vive en uno de ellos mientras alquila el segundo para obtener ingresos”, cuenta el autor del artículo, Gabriela Berrospi quien es miembro del Consejo Financiero de Forbes. La exreina de belleza manifestó su agradecimiento por el reconocimiento y aclaró que sus inversiones son parte de una estrategia para “sembrar semillas ahora” para ver los frutos en el futuro. “En mi caso he elegido bienes raíces cuando he tenido la oportunidad de invertir, no significa que esté generando ganancias en estos momentos ni tampoco quizá por los próximos 3 o 5 años, pero en el momento justo podrás generar el ingreso para ti y tu familia y ofrecerles un buen futuro a tus hijos”, escribió en su cuenta de Instagram. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El artículo señala también apunta a invertir en la bolsa de valores en un mercado a la baja y aprovechar plataformas sociales como Facebook, Instagram o el correo electrónico para mercadear productos como estrategias para generar ingresos en esta época.

