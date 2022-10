¡Clarissa Molina revela uno de los secretos mejor guardados de su boda! La conductora dominicana compartió por fin uno de los misterios más importantes de su próximo matrimonio con su prometido, Vicente Saavedra. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Comienza la cuenta atrás para la boda más esperada del 2023, la de Clarissa Molina con su prometido Vicente Saavedra. Eso significa que, poco a poco, la futura novia irá revelando algunos de los aspectos más importantes de este día tan especial en su vida. De momento ya lo ha hecho. La dominicana ha compartido entusiasmada con sus seguidores una dato que muchos querían saber. A través de unas fotos entrañables, por fin ha sacado de dudas a muchos. Clarissa Molina Clarissa Molina | Credit: (Photo by Kena Betancur / AFP) (Photo by KENA BETANCUR/AFP via Getty Images) ¿Quiénes la acompañarán cerca del altar? ¿Quiénes serán sus damas? ¿Y la de Honor? La conductora ya ha respondido a esas preguntas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "¡Les presento a parte de mi cuadrilla de novia! Seres humanos muy especiales en mi vida con los cuales tengo una conexión muy especial. Faltan 2 más y mi dama de honor ¡que ya pronto estaremos juntas! ¡Gracias por aceptar ser parte de este paso tan importante en mi vida! ¡Las quiero mucho! El lunes les muestro en vídeo todos los detalles. Ah… miren la ultima foto", escribió feliz. En las imágenes aparecen sus mejores amigas y, por supuesto, su mamá. Entre las bellezas se encuentran Daniela Di Giacomo, Aleyda Ortiz, Marta González y Jenisei Couso. La boda de Clarissa y Vicente será el próximo mes de enero en las paradisíacas playas de Punta Cana, tal y como expresó a su programa El gordo y la flaca. La lista de invitados "va un poco larga" y la boda será "tradicional", apuntó. "Así lo he soñado desde joven cuando comencé a imaginarme ese día vestida de blanco caminando hacia el amor de mi vida". Tras ver las recientes imágenes, ¿será que se adelantó la fiesta?

