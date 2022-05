Clarissa Molina revela las dos posibles fechas para su boda y Raúl de Molina le avisa: "Tenemos un problema" La presentadora y actriz dominicana ya se encuentra en los preparativos de su boda con el empresario puertorriqueño Vicente Saavedra. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Clarissa Molina Clarissa Molina y Raúl de Molina en El gordo y la flaca | Credit: Instagram Clarissa Molina El 'sí, quiero' entre Francisca y su pareja, el italiano Francesco Zampogna, que se llevó a cabo el pasado fin de semana en una boda en ensueño en República Dominicana, lleva días acaparando titulares en los medios de comunicación. Pero la conductora dominicana no es el único rostro de Univision que se vestirá de novia en un futuro próximo. La copresentadora de El gordo y la flaca (Univision), Clarissa Molina, también unirá muy pronto formalmente su vida a la de su novio, el empresario puertorriqueño Vicente Saavedra. "Pienso que más allá de todo [lo que me enamoró] fue su manera de ser, de tratarme, de hablarme. Con mucho respeto, para mí es importante una persona que ame a su familia, una persona que le guste trabajar de una manera correcta. Me gustó mucho su dulzura a pesar de que afuera se vea un chico serio o rudo. Él es más tierno que yo, más dulce. Su forma de ser me enamoró mucho", reconocía Clarissa meses atrás en una entrevista exclusiva con People en Español. Vicente Saavedra Clarissa Molina y Vicente Saavedra | Credit: Instagram Clarissa Molina Clarissa compartió este martes en su programa los primeros detalles del que promete ser uno de los días más felices y emotivos de su vida, como las dos posibles fechas que maneja para su boda. RELACIONADO: ¿Por qué Clarissa Molina no estuvo en la boda de Francisca? "¿Cuándo se espera tu boda más o menos?", le preguntó Raúl de Molina. "Quizás a final de año o empezando el año, si Dios quiere", le respondió Clarissa. "Estamos en preparativos, tú sabes que es un proceso largo", comentó la también actriz. Problema a la vista De Molina se percató de un pequeño inconveniente en caso de que la boda se celebrara a finales de año. Clarissa Molina Clarissa Molina y Raúl de Molina en El gordo y la flaca | Credit: Instagram Clarissa Molina SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Recuerda que tenemos un problema, final de año hacemos el programa de año nuevo", le recordó el conductor de origen cubano. "Correcto Rauli, por eso estoy determinando si a final o a principio, o despedimos o recibimos", compartió Clarissa, quien cuenta con más de 3 millones de seguidores en Instagram.

