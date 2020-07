"La infectada". Clarissa Molina recibe insultos por tener coronavirus La actriz y presentadora dominicana reconoció este jueves en el programa El gordo y la flaca (Univision) que varias personas se han referido a ella a través de las redes sociales como 'la infectada', por lo que pidió a la gente ser más sensible con este tema. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Clarissa Molina está a punto de ganarle la batalla a la enfermedad infecciosa provocada por el virus SARS-CoV-2 que irrumpió en su vida semanas atrás. La modelo y presentadora dominicana se encuentra a la espera del resultado de la prueba que se realizó este miércoles y que confía en que esta vez salga negativo. "Yo estoy bien, gracias a Dios ya no tengo síntomas", declaró la ganadora de Nuestra Belleza Latina VIP este jueves en el programa digital de Univision El break de las 7. Mientras hacía frente sola a esta compleja enfermedad que ha puesto en jaque a todo el planeta, Clarissa reconoció que tuvo que lidiar con algunos comentarios insensibles que le hacía llegar la gente a través de las redes sociales. "En las redes hay muchas personas que no tienen en cuenta cómo escriben o cómo se expresan de las personas que están infectadas. Tenemos que ser sensibles. No tenemos que estar juzgando a nadie. Nadie quiere salir a que se le pegue el virus", aseguró. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La copresentadora de El gordo y la flaca (Univision) admitió en una entrevista con Raúl de Molina que varias personas se llegaron a referir a ella como ‘la infectada’. "Es algo muy delicado porque no todo el mundo tal vez es fuerte mentalmente para aguantar que te digan ‘la infectada’ porque me lo dijeron varias personas. Obviamente no me importa porque yo sé que no salí a buscar el virus ni nadie lo quiere, [pero] yo pienso que debemos ser más sensibles en esta realidad que estamos viviendo". Desafortunadamente, Clarissa no ha sido la única integrante de su familia que se ha contagiado puesto que una prima suya también dio positivo por coronavirus. "Está en casita, está cuidándose, también sus hijos, su esposo, están todos en cuarenta desde hace tiempo. Son personas que no han salido de casa, sin embargo les tocó vivir la infección en esta pandemia así que yo estoy orando con ellos, hablo con ellos todos los días. Ya están mucho mejor que antes, pero mi prima específicamente sintió que le pasó un camión por encima pero están bien ya gracias a Dios", compartió Molina. Si necesitas información actualizada sobre la COVID-19, sus síntomas, tratamiento, etc., por favor visita el sitio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) que ofrece servicio en español: www.cdc.gov/spanish/index.html

