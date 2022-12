Clarissa Molina pone fin a los desagradables comentarios sobre su relación con Vicente Saavedra Cansada de las opiniones de los demás sobre lo que pasa en su vida personal, la dominicana ha tomado esta contundente decisión. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Desde que Clarissa Molina anunciara en El gordo y la flaca que su boda con Vicente Saavedra se posponía, los rumores sobre una posible separación no han cesado. Ni siquiera el hecho de que la conductora negara que hubiese pasado nada grave y que todavía lleve su anillo de compromiso, convence a parte de sus seguidores, quienes siguen haciendo suposiciones y preguntándose por qué no aparecen más juntos. Cansada de algunos comentarios ofensivos que cruzan los límites, la dominicana ha dado un paso para evitar más faltas de respeto. Clarissa Molina Clarissa Molina | Credit: (Photo by Desiree Navarro/Getty Images) Lo ha hecho en sus redes y de la forma más contundente. Clarissa ha eliminado toda posibilidad de poder contestar a sus publicaciones. Nadie puede reaccionar a sus posts. Tan solo ha dejado la opción de dar a ME GUSTA. Quien quiera opinar, ya no podrá. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aunque hasta hace poco sí era posible, la cantidad de escritos con suposiciones y palabras fuera de lugar ha hecho que la también actriz cancelase la función de responder en sus publicaciones de hace un mes hasta la fecha presente. Clarissa Molina Clarissa Molina | Credit: IG/Clarissa Molina Por su parte, Vicente no ha vuelto ha publicar ninguna imagen en sus redes desde el 2 de diciembre. Su última foto es una amorosa felicitación a su hija mayor. "Un día como hoy nació mi primer amor", escribió.

