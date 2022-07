¡Clarissa Molina y su prometido publican ardiente foto desde su cama! La pareja atraviesa su mejor momento y lo celebró bajo las sábanas. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Con motivo de los Premios Juventud, Clarissa Molina se trasladó a Puerto Rico para trabajar y dar lo mejor de sí en una gala en la que, sin duda, fue una de las grandes protagonistas. Y no solo sobre el escenario como presentadora, también en la alfombra roja. La dominicana ocupó todas las listas como la mejor vestida de la noche con sus diversos modelos, pero también por esa sonrisa y desparpajo que desprendió durante la premiación. Está feliz y enamorada y eso salta a la vista. Después de dos días de duro trabajo, la conductora y su inseparable prometido, Vicente Saavedra, regalaron a sus seguidores una romántica estampa desde sus respectivas redes sociales, ¡entre las sábanas! Clarissa Molina Clarissa Molina y su prometido Vicente Saavedra | Credit: (Photo by Bridget BENNETT / AFP) (Photo by BRIDGET BENNETT/AFP via Getty Images) Fue el representante quien primero publicó esta imagen a la que acompañó con una declaración de amor en toda regla a su futura esposa. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Amo a esta mujer", escribió. Un gesto al que su chica respondió poco después con un "¡y yo más!". Los enamorados, aunque cansados, se muestran de lo más cariñosos y abrazados en su cama tras unos días de intenso trabajo, pero también diversión, en la Isla del Encanto. Clarissa Molina y Vicente Saavedra Clarissa Molina y Vicente Saavedra | Credit: IG/Clarissa Molina y Vicente Saavedra La pareja combina sus proyectos con algo muy importante, la preparación de su boda. El evento, cuyos preparativos siguen siendo algo privado, se espera que sea este año y por todo lo alto. De momento, ellos siguen disfrutando de su eterna luna de miel.

