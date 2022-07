Pareja de Clarissa Molina la defiende: "Ofenden con palabras muy feas a Clarissa" La polémica surgida entre Raúl de Molina y La Materialista ha terminado salpicando a la dominicana y su prometido, Vicente Saavedra, quien no dudó en compartir los fuertes mensajes que tanto él como su pareja han estado recibiendo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Sin buscárselo ni tener nada que ver en esa historia, Clarissa Molina y su prometido Vicente Saavedra se han visto afectados por la polémica surgida entre Raúl de Molina y La Materialista. El conductor cubano se negó a besarla en los Premios Juventud, tal y como ya explicó, por precaución con respecto al coronavirus, y la bomba explotó. Tal es así que La Materialista estará en el plató de El gordo y la flaca este miércoles para aclararlo todo cara a cara con el presentador. Sin embargo, en estos días, cuando la polémica estaba al rojo vivo, la pareja fue víctima de fuertes críticas, insultos e incluso amenazas. Todo empezó cuando el empresario y mánager de artistas puso un icono de fuego a una de las publicaciones en redes del compañero de su pareja, detalle parece que lo suficientemente importante para que muchos interpretaran que iba en contra de La Materialista y sus fans se sintieran ofendidos. Clarissa Molina Vicente Saavedra y Clarissa Molina | Credit: Instagram Vicente Saavedra; Instagram Clarissa Molina En realidad, su respuesta era totalmente ajena a lo sucedido, pero los fanáticos de la estrella dominicana, quien cuenta con más de 4 millones de seguidores en Instagram, arremetieron sin pensárselo contra los futuros esposos. Fue tal el ataque, que Vicente no dudó en responder por mensaje directo y de forma muy tajante a quienes se les echaron encima con tanta inquina. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "De repente veo entre 300 y 400 tags, respondiéndome a la publicación de este emoji en donde se me atacó, no solo a mí, sino también a mi novia Clarissa. Me escriben muchas cosas feas y cuando veo que también dicen cosas feas de Clarissa cometí el error de responder a algunos de ellos por DM", explicó en entrevista exclusiva a Listín diario. Reconoce que reaccionó erróneamente, pero que no pudo evitarlo al leer tantas barbaridades contra su persona y la de su amor. "Cometí el error de que, a pesar de conocer el medio y ser un empresario artístico, hablé como el prometido molesto de Clarissa Molina. En ese momento no podía comprender por qué, en su país, los dominicanos la atacaban tanto. No entendía por qué se molestaron con la supuesta ofensa que le hicieron a La Materialista, sin embargo, ofenden con palabras muy feas a Clarissa", aclaró a dicho medio. Con todo este episodio tan poco agradable, Vicente solo espera que la gente se pare a pensar antes de disparar con tanto odio. "Debemos ser más empáticos con todos los seres humanos, no importa la raza, religión o nacionalidad. El mal uso y el odio que promueven en las redes sociales es un arma muy peligrosa", concluyó a la publicación dominicana.

