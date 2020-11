Close

¡Clarissa Molina presume bikinazo y vacaciones de ensueño en el paraíso! Después de una etapa de todo menos fácil con contagio de coronavirus incluido, la dominicana se escapó unos días al paraíso mexicano desde donde compartió bikinazos y paisajes de cuento. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Este ha sido el año que más tiempo hemos pasado sin salir de casa por aquello de la pandemia, así que lo de poder viajar y desconectar es de los planes más ambiciosos. Clarissa Molina lo ha llevado a la práctica con un viaje de ensueño a México del que ha puesto al día a sus seguidores. No ha faltado de nada, cenotes, pirámides ¡y bikinazos de infarto! Una salida más que merecida para la dominicana quien, como la gran mayoría, no ha tenido precisamente el mejor de los años. Se contagió de coronavirus y lo pasó solita en su apartamento de Miami, eso sí cuidada desde la distancia por sus compañeros y amigos que estuvieron al pendiente de ella. Con esa pesadilla atrás, ahora se desquita con baños relajantes y paseos turísticos en el país azteca. "El paraíso en la tierra", escribió junto a este video en el que se da un relajante baño en las aguas cristalinas de este cenote. Junto a sus familiares también recorrió una de las 7 maravillas del mundo, Chichen Itzá, donde hizo el recorrido por sus construcciones mayas y se adentró en esta fascinante cultura. Unos días en los que reflexionó sobre todo lo vivido y llegó a una conclusión que dejó saber a quienes tanto le han apoyado en esta etapa, su público. "El momento más oscuro está justo antes del amanecer. Qué bello fue poder recibir los primeros rayos de sol en una jungla en medio de la nada. Simplemente hermoso y lleno de energía pura", escribió agradecida. Y así, en medio de la naturaleza y su belleza, también presumió la suya en un impresionante bikinazo que cortó la respiración y le valió unos cuantos piropos en las redes. La próxima semana estará de vuelta para seguir dándolo todo en su programa El gordo y la flaca, su casa profesional que le ha acogido con los brazos abiertos y donde ya es una imprescindible por su buen rollo y bonita energía.

