Clarissa Molina da positivo al coronavirus. Los detalles La presentadora y actriz Clarissa Molina reveló que dio positivo al coronavirus. ¡Mira lo que dijo! Por Lena Hansen Clarissa Molina dio positivo al coronavirus. La presentadora y actriz dominicana reveló la noticia en El gordo y la flaca (Univision). "Yo la semana pasada me hice la prueba", contó Molina, quien se hizo una prueba casera que mandó al laboratorio LabCorp. "Hoy me llega la prueba y dice que es detectable, que es positivo, que yo tengo el coronavirus". La exreina de Nuestra Belleza Latina y exconcursante de Miss Universo dijo que no se ha sentido mal por lo que le sorprendió el resultado. "No sé desde cuando estoy contagiada porque no he tenido ningún síntoma. He hecho ejercicio", añadió. "Ha sido superextraño todo". Image zoom (Photo by Jamie McCarthy/Getty Images for TIDAL) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Molina, de 28 años, dijo que volverá a hacerse otra prueba para confirmar el resultado. Sus colegas Raúl De Molina y Lili Estefan también se mostraron sorprendidos ante este diagnóstico de la dominicana. La estrella de la comedia Qué León —que protagoniza junto con Ozuna— añadió en una entrada en Instagram: "Familia, gracias por sus mensajes y buenos deseos. Me siento bien gracias a Dios, hasta ahora no tengo síntomas. Voy a repetir la prueba en un laboratorio y hacerla con un profesional, estaremos en contacto. Cuídense mucho por favor. Los quiero mucho". Amigos y colegas de Clarissa la llenaron de mensajes de apoyo y amor. "¡Dios contigo!", le escribió Charytín. "Ánimo Clari. Deseando que salgas pronto de esto", comentó la actriz puertorriqueña Karla Monroig. Image zoom Manny Hernandez/Getty Images Otros famosos que también han revelado que han dado positivo al coronavirus son el cantante de origen dominicano Prince Royce, la cantante colombiana Karol G y la pareja de cantantes mexicoamericanos Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez. Les deseamos una pronta recuperación.

