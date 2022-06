Clarissa Molina posa feliz con las hijas de Vicente Saavedra en este retrato de familia Con motivo del Día del Padre, la conductora dominicana felicitó a su prometido y compartió esta fotografía con sus tres hijas, la viva imagen de la felicidad. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Clarissa Molina está de celebración por partida doble y así lo ha anunciado a sus más de 3 millones de seguidores en Instagram. El primer motivo de festejo tiene que ver con su relación amorosa con Vicente Saavedra. Los tortolitos cumplen un año de amor que la conductora honró con un video cargado de romanticismo y sentimiento. "Nuestro primer aniversario mi amor. Quien diría que tú y yo desde esa conversación de horas y horas un día como hoy en un balcón en Punta Cana nos iba traer tanta felicidad, amor, unión y cambiarnos la vida para siempre", escribió enamorada. Su segundo motivo de celebración viene con el Día del Padre. Además de felicitar con mucho corazón al suyo, Clarissa quiso resaltar la gran labor de Vicente como progenitor de sus tres princesas. Es por eso que compartió un retrato familiar de la pareja junto a ellas que deja ver la bonita unión que existe entre ellos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "¡Feliz día del padre a uno de los padres más amorosos que he conocido! Me consta lo mucho que amas y cuidas a tus hijas, y sobre todo la educación, valores y principios que les inculcas día a día. ¡Tu relación con ellas de padre e hija sería el sueño de cada niña en este mundo! Feliz día del padre mi amor", le dedicó con orgullo. La fotografía es la viva imagen de la felicidad y el amor. Una familia que seguro crecerá con el matrimonio de Clarissa y Vicente y la llegada de sus propios hijos. ¡Felicidades a todos los papás!

