Clarissa Molina se pone seria y hace una fuerte reivindicación en la alfombra roja de Premio Lo Nuestro La conductora, actriz y modelo dominicana ha sacado su lado más reivindicativo y ha gritado al mundo su apoyo hacia su país con este rotundo mensaje. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Nos tiene acostumbrados a sus bromas, risas interminables y travesuras televisivas con Raúl de Molina, por eso, cuando se pone un poquito seria nos consterna y deja algo preocupados. Pero que no cunda el pánico, el rictus algo más reflexivo de Clarissa Molina no es para que nos preocupemos. Durante su paso por la alfombra de los Premio Lo Nuestro, además de destacar por su espectacular look con el que se coló en la lista de las mejor vestidas, la también actriz llamó la atención por su mensaje social. Después de intensificarse las protestas en su país por la suspensión de las elecciones municipales dominicanas, Clarissa quiso unirse a su pueblo con un rotundo mensaje. “Dios, patria y libertad”, escribió en su brazo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Tenemos que alzar nuestra voz desde donde sea para que llegue a más personas y se unan a esta causa que es tener nuestra democracia en República Dominicana. Yo estoy muy lejos y me duele mucho no poder estar allá pero desde aquí de todo corazón estoy con ellos, vamos a lograr lo que por derecho nos pertenece”, dijo profundamente emocionada a los medios en la alfombra roja. Image zoom Unas palabras de esta joven de 28 años que un día dejó su tierra en busca de un sueño pero de la que nunca se olvidó. La ilusión de triunfar se alcanzó y su carrera sigue subiendo como la espuma, pero con su gente en el corazón, un pueblo que le representa y con el que está en las buenas y en las malas. Advertisement

Close Share options

Close View image Clarissa Molina se pone seria y hace una fuerte reivindicación en la alfombra roja de Premio Lo Nuestro

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.