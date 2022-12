Clarissa Molina y su pareja comparten una imagen con la que ponen fin a los rumores de ruptura La cancelación repentina de su boda y la ausencia de fotos juntos en las redes, ha hecho saltar todas las alarmas sobre un posible distanciamiento de la pareja. Pero con estas fotos y videos, quedaría zanjado el tema. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hasta hace relativamente poco, Clarissa Molina y sus redes destacaban por las constantes publicaciones de ella con su pareja Vicente Saavedra en románticas situaciones. Pero desde que anunciara hace unas semanas que la boda con su prometido se posponía, no se les ha vuelto a ver en público juntos de una manera tan intensa. Aunque ella ha dado a entender en más de una ocasión que todo está bien entre ellos, las dudas siguen latentes. Así que, la pareja ha compartido unas curiosas imágenes que demuestran que siguen compartiendo vida juntos y que todo lo que se dice es fruto de la imaginación de los demás. Clarissa Molina Clarissa Molina y su novio, Vicente Saavedra | Credit: (Photo by Rodrigo Varela/Getty Images for The Latin Recording Academy) Si bien es cierto que en estas fotos y videos no aparecen juntos en una situación amorosa, al menos queda claro que continúan compartiendo el mismo nidito de amor con sus queridos peluditos, los cuales fueron protagonistas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Primero era la dominicana quien presumía feliz la imagen del perrito de ambos en el jardín, un cachorrito cada vez más grande y buen mozo. Y, posteriormente, era Vicente quien hacía lo propio desde el mismo lugar que la presentadora. Y todo a la misma hora. Clarissa Molina Clarissa Molina desde el jardín de su casa | Credit: IG/Clarissa Molina Vicente Saavedra Vicente Saavedra publica imagen del jardín de su casa | Credit: IG/Vicente Saavedra Vicente Saavedra Casa de Vicente Saavedra | Credit: IG/Vicente Saavedra "Buenos días, dando perfil", escribió divertida Clarissa sobre el bello can. De esta manera queda más que zanjado que la parejita feliz sigue unida y dichosa. Además, en estos días, la también modelo contestaba a sus seguidores en redes al preguntarle con insistencia al respecto. "Él está bien gracias a Dios", respondió Clarissa a uno de los comentarios que recibió en Instagram. Así que, tranquilidad, que su amor sigue viento en popa.

