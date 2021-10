¡Clarissa Molina y su novio disparan la temperatura con sus fotos más candentes! La conductora y su pareja Vicente Saavedra produjeron cortocircuitos en las redes al dejarse llevar por el amor y la pasión. ¡Puro sentimiento! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Se hizo de rogar, pero por fin el corazoncito de Clarissa Molina late con más fuerza que nunca. El responsable de tal atentado no es otro que su actual pareja, Vicente Saavedra quien ha llegado para multiplicarle la sonrisa. Con motivo del cumpleaños de su novio, los enamorados celebraron a lo grande con un festejo de besos, abrazos, miradas sensuales y momentos irresistibles. Los tortolitos se dejaron llevar por la pasión y gritaron al mundo lo felices y enamorados que están. No lo pueden evitar, estar juntos es sinónimo de gestos amorosos y apasionados que hicieron arder las redes sociales. Clarissa Molina Clarissa Molina y su novio Vicente Saavedra | Credit: IG/Clarissa Molina La dominicana abrió su corazón de par en par y dedicó unas palabras cargadas de sentimiento a su pareja para desearle un feliz cumpleaños. "¡En esta y en la otra vida te elijo a ti un millón de veces! Que Dios siempre te llene de mucha vida y salud, y sigas siendo el gran ser humano que eres, noble, con gran corazón, buen hijo, gran padre, y siempre dispuesto a dar lo mejor de ti. ¡Feliz cumpleaños mi amor! Te amo Vi", escribió. Clarissa Molina Clarissa Molina y su novio Vicente Saavedra | Credit: IG/Clarissa Molina Clarissa Molina Clarissa Molina y su novio Vicente Saavedra | Credit: IG/Clarissa Molina La celebración de Vicente estuvo cargada de gestos bonitos por parte de Clarissa quien no pudo evitar comerse a besos a su "bebé". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La celebración apenas comienza y el fin de semana promete ser uno de festejo, brindis y momentos románticos de la parejita feliz. De momento Clarissa dio las buenas noches este viernes con una imagen de lo más romántica frente al mar. Además de su cumpleaños, Vicente también celebra el éxito de su sello Dimelo Vi que ha lanzado los 4 exitosos discos de Ozuna desde 2017 al 2020 con los que llegado al número uno y batido récords mundiales. ¡Muchísimas felicidades!

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¡Clarissa Molina y su novio disparan la temperatura con sus fotos más candentes!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.