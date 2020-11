Close

Clarissa Molina habla de su novio ¿cuándo conocerá a su familia? Sus planes para Navidad, cuándo va a presentar su novia a la familia: Clarissa Molina revela detalles de su vida personal. Por Nohelia Castro Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Clarissa Molina confesó que su familia todavía no conoce a su novio y ya será el año que viene, porque ella irá a verles sola a Nueva York. La presentadora estará a cargo de entrevistar a los cantantes que pasen por el Latin Grammy a través de la edición de El Break de las 7 (Univision) este jueves. "Imagínate, el Break de las 7 ha sido tan exitoso, y que ahora vayan a hacer la edición de Latin Grammy y me hayan elegido como su conductora oficial me encanta", dijo la artista a MezcalTV. RELACIONADO: Los artistas latinos nominados a los Grammy 2020 ¿Quienes son tus artistas favoritos del Latin Grammy? "Estoy ansiosa de ver la presentación de Bad Bunny, que lo grabó en Puerto Rico, cerró allá una calle, un puente para grabar, estoy muy curiosa. También quiero ver a Marc Anthony que me fascina, es uno de mis artistas favoritos; Camilo, Sebastián Yatra con Guayna. Talento nuevo, eso me gusta siempre ver". Y ¿cuándo nos vas a presentar a tu novio? "Anda por aquí detrás de cámaras, anda trabajando, anda haciendo sus propias cosas, eso es lo bueno. Cuando uno está conociendo a alguien o saliendo con alguien, que cada uno tenga su propia edición, sus trabajos". Image zoom Credit: Instagram/Clarissa Molina ¿Qué planes tienes para Navidad? "Ya no queda nada. Yo me voy a Nueva York, si Dios quiere, mi papá viene de Santiago [República Dominicana] a Nueva York, llega a principio de diciembre y yo estaré por allá porque ya me hace falta mi familia. Me quedo por allá hasta principio de enero". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Irá tu novio, para conocer a tu familia? "No lo sé, no he hablado de eso. No se ha dado la oportunidad [de que se conozcan], ¡en su momento vendrá!".

