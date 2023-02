Conoce la historia de superación de María Trusa, la ahijada de Clarissa Molina María Trusa es la ahijada que Clarissa Molina postuló para que formara parte de la lista de las 25 mujeres poderosas de People en español. ¡Conoce la historia de esta dominicana que superó el abuso aquÍ! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Clarissa Molina y Maria Trusa Clarissa Molina y Maria Trusa | Credit: @tamorawphoto; Pablo Monsalve La presentadora de El gordo y la flaca (Univision), Clarissa Molina, forma parte de la lista de las 25 mujeres poderosas del 2023 de People en Español. La exconcursante de Nuestra Belleza Latina, postuló a su compatriota María Trusa para que la influencer y escritora forme parte de la prestigiosa lista. ¡Conoce su historia de superación aquí! Tras sufrir una fuerte agresión que casi le cuesta la vida, Trusa transformó su fatídica experiencia en su fortaleza. "A la edad de 9 años sufrí una fuerte agresión que casi me cuesta la vida y años más tarde, se convirtió en mi impulso para lograr el éxito", cuenta la dominicana quien decidió contar su historia de vida y superación en el documental Triumph of the Entrepreneurial Spirit. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Entendí que somos millones de personas alrededor del mundo los que debemos contar nuestra historia y alzar la voz para acabar con la pandemia silenciosa que es el abuso sexual". Por ello, la caribeña también decidió escribir en el 2020 su primer libro #YoDigoNoMas, escrito que se convirtió en un movimiento que pretende ser la principal plataforma de apoyo en el proceso de sanación de los sobrevivientes de abuso. "Mi viaje con el movimiento me ha llevado a participar en innumerables entrevistas, charlas y eventos, en los que con mi historia, y la de cientos de personas que han confiado en mí, doy un mensaje de aliento a aquellos que aún no se atreven a dar el primer paso en camino de sanación", cuenta. "En el año 2021 y con el apoyo de diferentes organizaciones, llevé el movimiento a las pantallas con el Talk Show "#YoDigoNoMas", con una temporada llena de emociones y mucha verdad". Si quieren que María sea parte de la lista de las 25 mujeres más poderosas 2023, ¡Voten por ella aquí!

