¡Qué belleza de árbol! ¡Así decoró Clarissa Molina su casa por Navidad! El ambiente navideño inundó el hogar de la bella reportera de El gordo y la flaca y, emocionada como una niña con zapatos nuevos, ¡nos presumió su primer árbol de Navidad! Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Durante el fin de semana, una emocionada Clarissa Molina adornó su casa de Navidad. Acompañada de una amiga decoradora, ambas se pusieron manos a la obra durante el domingo para dejar el hogar de la reportera, como suele decirse, de revista. Exultante como una niña , la modelo dominicana sintió incluso ganas de llorar cuando vio todo terminado y la iluminación prendida. El enorme árbol quedó espectacular en un tono verde agua y con los remates de las bolas y las cintas en plateado. Además, cobró un brillo dorado gracias al encendido de las lucecitas. Así de feliz lo presumía en sus redes, con un lindo vestido corto que dejaba ver su excepcional figura: “¡Mi primer arbolito!” exclamó feliz. “Llegó la Navidad a mi casa, una de mis épocas favoritas!”. Después rememoró su infancia en estas fechas tan especiales: “Recuerdo cuando mis hermanos y yo bebíamos leche en biberón debajo del árbol mirando todos los adornos y las ramas desde mi perspectiva”, dijo con ternura. Y no olvidó felicitar a su amiga decoradora “por traerme la Navidad a casa”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Además del hermoso árbol, la reportera mostró en sus historias los remates de las escaleras con unas bellas guirnaldas a juego con los tonos del arbolito, acompañadas de piñas blancas. Image zoom Credit: IG Clarissa Molina También colgó otras guirnaldas del mismo estilo desde la baranda de la escalera sobre el segundo piso: Image zoom Credit: IG Clarissa Molina No faltó una gran corona navideña sobre el gran ventanal que ilumina su sala: Image zoom Credit: IG Clarissa Molina Karina Banda, Meli Marty, Jackie Guerrido y Aleyda Ortiz fueron algunas de sus amigas que corrieron a felicitarle por su buen gusto y el fabuloso resultado final. ¿Te animas a copiar los colores o te gustan más los tonos clásicos como a Chyno Miranda y su esposa? ¡No te demores, que ya es diciembre!

