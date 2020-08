Así es el departamento de dos pisos donde vive Clarissa Molina La presentadora dominicana mostró este miércoles en El gordo y la flaca a petición de Raúl de Molina el interior del departamento en el que vive en Miami. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Raúl de Molina puso en aprietos una vez más a Clarissa Molina este miércoles durante el show al pedirle a la carismática conductora dominicana sin previo aviso que hiciera un tour por el departamento en el que vive en Miami y desde el que hace meses conduce el programa. "Aquí desde el estudio de El gordo y la flaca vamos a pasar al apartamento de Clarissa Molina, aquí en la Ciudad de Miami, un día más para que nos cuente del mismo lugar que sale todos los días con la escalera que conduce al segundo piso y frente al refrigerador. Pero hoy vamos a hacer algo diferente, Clarissa no sabe", comenzó diciendo el reconocido presentador cubano. Aunque en un inicio la idea era que solo mostrara el interior de su refrigerador ya que la gente tenía curiosidad por saber lo que guarda en él, ‘El gordo’ terminó pidiéndole a la que fuera ganadora de Nuestra Belleza Latina VIP que mostrara el segundo piso de su departamento, un espacio que hasta ahora se había resistido a enseñar ya que forma parte de su intimidad. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La también modelo, que acaba de superar la enfermedad infecciosa provocada por el virus SARS-CoV-2, agarró la cámara ante la petición de Raúl y por primera vez dejó ver a la audiencia algunos de los rincones más íntimos de su hogar, como el espacio donde duerme. Image zoom Clarissa Molina El gordo y la flaca La conductora, que tiene más de dos millones y medio de seguidores solo en Instagram, también mostró el enorme clóset en el que guarda los diferentes looks que luce en el show. Image zoom Clarissa Molina El gordo y la flaca "Esta es mi cama, este es mi clóset, este es mi baño, aquí tengo una pizarra para anotar cosas…", compartió la reina de belleza dominicana ante la atenta mirada de Raúl. Clarissa exhibió las espectaculares vistas que tiene desde su apartamento de dos pisos y que, sin duda, fue de lo que más le llamó la atención a la hora de adquirir la propiedad.

