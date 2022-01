¡La madre de Clarissa Molina causa furor por su belleza y juventud! La bella conductora compartió su viaje al paraíso con su novio y su mami y ésta ¡se robó todos los suspiros! "Si se presentara a Nuestra Belleza Latina te ganaba hasta a ti". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El año no ha empezado nada mal para Clarissa Molina. La dominicana presumió sus paradisíacas vacaciones en las Islas Exumas, en las Bahamas, a donde fue acompañada por los dos amores de su vida: su mami Clara y su novio Vicente Saavedra. Desde sus redes, la colaboradora de El gordo y la flaca compartió un álbum de fotos y videos de cómo fueron estos días mágicas entre aguas cristalinas y paisajes de cuento. Además de lucir bikinazo y derrochar amor con su enamorado, también mostró imágenes enternecedoras con su mami, ¡quien se robó el show! La también modelo se llevó de vacaciones a su compañera del alma después de un duro año en el que Clara perdió a su pareja de más de 15 años. Clarissa Molina Clarissa Molina y su mami Clara en Bahamas | Credit: IG/Clarissa Molina "¡Un viaje muy especial! Mami y el amor de mi vida", escribió junto a varias instantáneas y grabaciones de estos días mágicos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aunque fueron varias postales las que publicó, fue sin duda la de su progenitora con ella la que causó conmoción. La foto de ambas sonrientes sin maquillaje ni filtros disparó los piropos a la señora Clara, quien quedó muy bien parada. "¡Parecen hermanas!", " "Si se presentara a Nuestra Belleza Latina te ganaba hasta a ti", "Hermosa tu madre", "¡Dios qué doña tan linda!", "Se parece a Susana Dosamantes", prosiguieron tan solo algunos de los muchos que comentaron. La sonrisa de Clarissa lo dice todo. Estar con dos de las personas que más ama ha sido un sueño que le ha recargado el alma y el corazón. ¡Días inolvidables!

