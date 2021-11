Clarissa Molina indignada con Lalo Mora por manosear a una fan en pleno escenario La presentadora dominicana Clarissa Molina se mostró indignada en su sesión de redes sociales en el programa El gordo y la flaca con el cantante Lalo Mora por haber manoseado a una de sus fans. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Clarissa Molina Clarissa Molina | Credit: Alexander Tamargo/Getty Images La presentadora dominicana Clarissa Molina se mostró indignada en su sesión de redes sociales en el programa El gordo y la flaca (Univision) por la noticia de que el cantante Lalo Mora había manoseado a una de sus fanáticas en pleno escenario. "Una vez más otro video de Lalo Mora está corriendo en redes sociales donde una vez más se ve al cantante tocando a una fanática en el escenario", anunció la presentadora. "Imagínense ustedes, el señor sigue haciendo de las suyas", añadió. Luego Molina advirtió que cree que "esto debe de tener un pare, ¿no?". La dominicana se percata de que el cantante "la agarra bien cerca de su parte de atrás" y piensa que "alguien debe decirle algo a este señor" Por su parte, Lili Estefan aconsejó que cuando el intérprete llame a una mujer al escenario, que no suba. El video difundido en redes sociales ha generado muchísimos comentarios por parte de la audiencia. "Nada agradable ese vídeo", "es que hay muchos videos de que él toca a las mujeres en el YouTube", comentaron unos usuarios críticos con el artista, aunque otros señalaron que no todo es su responsabilidad. "Pero él no las obliga a que suban a tarima y mucho menos veo la tristeza de ella", dijo otro. No es la primera vez que el cantante de música norteña hace algo parecido con alguna de sus fans. Recientemente también se difundió una grabación en la que Mora, de 74 años, introdujo su mano en la blusa de una fan y le tocó el seno, algo que fue catalogado como acoso. En las imágenes también puede verse que la mujer en este caso detiene la mano de Mora y con notable enojo se aleja del cantante. En esa ocasión el llamado Rey de Mil Coronas dijo sobre el incidente: "Ahí me disculpan por todos los medios, me siento muy apenado", expresó en el programa de televisión El chismorreo (Canal 6). SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El diputado mexicano por San Luis Potosí, Pedro Carrizales, en ese entonces levantó una denuncia de abuso sexual contra Mora en la Fiscalía General de la República (FGR). "No es la primera vez que lo hace, ha habido muchas y lo que estamos tratando se hacer es que no se normalice la violencia contra las mujeres, que no se haga costumbre. Si no me creen, se pueden subir al Metro y pregúnteles a las mujeres sobre el acoso", dijo el político a la prensa. "No lo podemos permitir, espero que, con esto, todas las mujeres que han sido víctimas de esta persona se animen a denunciar".

