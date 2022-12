¡Clarissa Molina hace otro inesperado anuncio para el 2023! Tras compartir que pospone su boda, ahora sorprende con esta decisión. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Con toda naturalidad y pidiendo que no salten las alarmas, Clarissa Molina anunciaba en estos días que su boda con Vicente Saavedra se posponía. Lo hacía en su programa, El gordo y la flaca, antes de que nadie especulara. A pesar de sus intentos por tranquilizar y aclarar que todo sigue igual, la gente ha empezado a divagar y preguntarse si algo más pasó. Ella aseguró que el mes resultó ser inadecuado y que había cosas que les estaban impidiendo organizar la boda como realmente querían, así que se movía de fecha, no cancelaba. En medio de esta vorágine de opiniones y dudas, la bella dominicana ha hecho otro anuncio que igual ha dejado a sus seguidores sin palabras. Clarissa Molina Clarissa Molina | Credit: Mezcalent ¿Con qué nueva aventura sorprenderá Clarissa? Si hay alguien innovadora, decidida y amante de los retos, esa es ella. Y lo ha vuelto a demostrar. La joven que saltó a la fama con Nuestra Belleza Latina podría volver a sus orígenes y hacer algo que siempre le ha fascinado. La razón por la que está frente al lente y es querida, admirada y conocida por millones de personas. "¡Me hace falta una buena pasarela! Próximo año pensando en pisar una...", escribió con nostalgia junto a un video en el que demuestra sus dotes de modelo. Clarissa ha demostrado que nada se le resiste y que puede con todo. Por ejemplo, hace unas semanas llenaba el teatro con sus compañeras Francisca y Celinés Toribio para interpretar a una de las protagonistas de Monólogos de la vagina. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aunque ya la habíamos visto ejercer de actriz en la cinta Los leones, junto a Ozuna, el teatro es todo un reto al tener a la audiencia en vivo. Así que, ¿será que Clarissa retome su faceta de maniquí el nuevo año?

