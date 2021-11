EXCLUSIVA Clarissa Molina habla sobre la reciente pérdida familiar que sufrió y la lección de vida que le dejó "Uno no se esperaba esto, uno nunca está preparado para esto", se sincera la conductora. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir A principios de noviembre, Clarissa Molina informaba a través de las redes sociales del fallecimiento de un pilar fundamental en su familia: su padrastro Juan Carlos Tavárez, quien fue pareja durante más de 15 años de su madre. "Lo siento tanto mami, Dios lo tenga en su gloria, estoy segura que él estará contigo siempre cuidándote como los más de 15 años que estuvieron juntos", escribía la conductora al mismo tiempo que pedía oraciones para su mamá. En entrevista con People en Español, la copresentadora de El gordo y la flaca (Univision) reconoce que la muerte de su padrastro supuso un golpe muy duro para todos como familia. "[Estoy] orando mucho por mi mamá. Es un momento muy difícil que está pasando ella, toda mi familia, la familia de mi padrastro Juan Carlos Tavárez. Uno no se esperaba esto, uno nunca está preparado para esto", se sincera la también actriz, quien participará este jueves en la ceremonia principal de los Latin GRAMMY como reportera detrás del escenario junto a Sebas Villalobos. Clarissa, quien cuenta con más de 3 millones de seguidores en Instagram, comparte que su madre se encuentra en República Dominicana y "allá va a pasar todo lo que tiene que pasar". "Yo estoy aquí obviamente haciendo el trabajo que tengo que hacer porque hay que cumplir con eso, pero orando mucho y muy pendiente a ella desde acá", asevera. Clarissa Molina Clarissa Molina | Credit: Instagram Clarissa Molina "Les pido a todos que de verdad oren por ella para que se recupere poco a poco", agrega. La presentadora admite que lo sucedido recientemente en su familia le ha dejado una gran enseñanza y es "disfrutarme cada momento de mi vida, cada segundo". "Hoy estamos aquí, mañana no sabemos y eso es lo que me propongo de hoy en adelante: vivir mi día a día, disfrutarme cada cosa, no estresarme porque tal vez llego un minuto antes o después porque yo soy así, yo soy muy puntual y me estreso mucho; pero es como poco a poco ir soltando las cosas que realmente uno no tiene que preocuparse, soltar y disfrutar del camino", reflexiona. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Precisamente por eso, la conductora parece tener muy claro lo que le pedirá al 2022. "Yo le pido paz, mucha paz, plenitud en todos los sentidos en las áreas de mi vida, unión familiar, que mi papá y mi mamá estén bien, mis hermanos, obviamente mi pareja; en verdad que mi familia, mis amistades, la gente que me quiere y que yo quiero mucho que estén y estén conmigo siempre".

