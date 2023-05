"Ahora mismo hay un amor de familia": Clarissa Molina habla sobre el fin de su compromiso con Vicente Saavedra La conductora y actriz dominicana dio sus primeras declaraciones sobre el fin de su relación con Vicente Saavedra este lunes en El gordo y la flaca. "Él siempre va a poder contar conmigo" Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Clarissa Molina Clarissa Molina; Clarissa Molina y Vicente Saavedra | Credit: El gordo y la flaca; Rodrigo Varela/Getty Images for The Latin Recording Academy Clarissa Molina anunció el pasado martes a través de sus historias de Instagram el fin de su relación con su prometido Vicente Saavedra. La conductora y actriz dominicana, quien se encuentra filmando una película en República Dominicana, no había hecho hasta ahora ninguna declaración sobre el tema. Este lunes, la que fuera ganadora del exitoso reality show Nuestra Belleza Latina VIP rompió el silencio en su programa El gordo y la flaca (Univision). "Yo fui superfeliz con Vicente, de verdad que fue una relación bien bonita y eso es lo que yo me llevo, todos esos recuerdos me los llevo en el corazón atesorando cada uno de ellos que compartí públicamente con todos ustedes, los fanáticos también. Pero sabes qué, y lo estaba pensando después, los momentos que realmente me llevo son donde no había cámaras, que solamente éramos él y yo", expresó la copresentadora de El gordo y la flaca. Clarissa, quien cuenta con tres millones y medio de seguidores en Instagram, se deshizo en elogios hacia su ex. "Yo conocí a un ser humano increíble en Vicente Saavedra, de verdad que aprendí muchísimo de él, él de mí, los dos, y nada Dios quiere que estemos ahora mismo en la posición que estamos hoy, los dos tomamos un camino diferente, quién sabe en el futuro que pase, pero por ahora seguimos y él sabe que puede contar conmigo siempre". Clarissa Molina Clarissa Molina y Vicente Saavedra en 2021 | Credit: Rodrigo Varela/Getty Images for The Latin Recording Academy El talento de Univision aseveró que la relación de pareja terminó, pero "ahora mismo hay un amor de familia" entre ambos. "Él siempre va a poder contar conmigo", reiteró. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Momento difícil "Yo me imagino lo difícil que ha sido esto para ti", comentó Raúl de Molina. "Sí es difícil, claro que sí porque imagínate cualquier separación por un año, dos años que sean es difícil, pero yo sé que vamos a estar ahí siempre en contacto, eso segurísimo", dijo. Mira el video

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image "Ahora mismo hay un amor de familia": Clarissa Molina habla sobre el fin de su compromiso con Vicente Saavedra

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.