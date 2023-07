Clarissa Molina habla sobre su ausencia este año en Premios Juventud La conductora dominicana fue la encargada de conducir el año pasado la premiación. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Esta noche, en vivo desde el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, se transmitirá por Univision la edición número 20 de Premios Juventud. Este año, el evento musical será conducido por la presentadora y actriz mexicana Alejandra Espinoza, quien estará acompañada sobre el escenario por la exreina de belleza Dayanara Torres, el protagonista de la telenovela Eternamente amándonos, Marcus Ornellas, y la cantante Ángela Aguilar. La gran ausente de la noche será Clarissa Molina, quien en esta ocasión no tendrá ningún tipo de participación en el show. Clarissa Molina Clarissa Molina; Alejandra Espinoza | Credit: Mezcalent (x2) La que fuera ganadora de la edición VIP del reality show Nuestra Belleza Latina fue la encargada de conducir el año pasado la premiación, por lo que su ausencia no ha pasado desapercibida a través las redes sociales. Consciente de ello, la presentadora compartió este miércoles un video desde su página de Facebook, donde cuenta con casi 3 millones de seguidores, hablando al respecto. "Muchas personas me han preguntado que si voy a ir a Premios Juventud. El año pasado estuve con Eduin Caz, Danna Paola y Prince Roy haciendo el show y la pasamos increíble, allá en Puerto Rico también", comenzó compartiendo Clarissa. "Pero este año estará Alejandra con Marcus, Ángela Aguilar y Dayanara Torres, así que mañana voy a estar presente en Premios Juventud desde Miami pero sintonizando para ver Premios Juventud por supuesto para apoyar a todo el mundo allá. La programación se ve muy buena. Yo espero que todo el mundo también se conecte y pueda disfrutar de la fiesta más hot del verano literal y con el calor que está haciendo yo creo que vale la pena ponerlo y bailar hasta un ratico para quemar calorías". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La conductora, quien en mayo anunció el fin de su relación con Vicente Saavedra, espera poder acudir el próximo año "Dios mediante" a la premiación. "Por aquí ustedes saben trabajando muchísimo. Mañana hay un especial de El gordo y la flaca desde las 3 hasta las 5, Camino a Premios Juventud, así que ahí estaremos superpendiente de esa programación", compartió.

