Clarissa Molina no puede evitar emocionarse como si fuera la primera vez cada vez que la cadena Univision confía en ella para formar parte de alguno de sus eventos más esperados, como en este caso la edición 2021 de Premio Lo Nuestro que se celebrará este jueves 18 de febrero. "Yo me emociono como una niña", reconoce la actriz y presentadora dominicana en entrevista con People en Español. Además de participar en el programa de antesala 'Noche de estrellas' junto a Jomari Goyso, entre otros, con entrevistas especiales y comentarios sobre moda cuando las celebridades lleguen a participar en la muy esperada velada, Clarissa también se unirá a los conductores principales de la premiación, Chiquinquirá Delgado, José Ron y Yuri, con segmentos especiales detrás del escenario durante el show principal. "Soy una privilegiada porque estaré las 4 horas", reconoce con una sonrisa en su rostro la carismática presentadora.

En esas 4 horas, ¿cuántos cambios de ropa vas a tener, Clarissa?

Voy a tratar de darles show cambiándome de look a cada rato para que todo el mundo diga: 'A ver qué se va a poner ahora', pero todo depende de lo que me permita producción.

¿Cuántos cambios te gustaría tener a ti?

Me gustaría tener 4 outfits, uno por hora, así de sencilla (ríe).

Teniendo esa noche como compañero a Jomari, el juez más estricto en cuanto a moda, ¿te vas a esmerar un poco más o no te quita el sueño lo que llegue a opinar?

La moda y el gusto es algo subjetivo. Si yo me siento bella, espectacular y fabulosa imagínate ya eso es lo que importa para mí. A Jomari la que lo voy a criticar este año soy yo. Le voy a decir: 'Jomari estos zapatos no me gustan, esta chaqueta tampoco' (ríe).

Te vas a vengar entonces por algunos de los comentarios que él ha hecho sobre tus looks en el pasado

Exacto. Voy a buscar cualquier defecto. Jomari el pelo creo que te lo debiste hacer de otra manera (ríe). Cualquier cosita, cualquier excusa (ríe).

¿Le sueles pedir consejos?

Sí, cuando estábamos antes en Univision siempre estábamos hablando y me decía: 'Trata de hacer eso, trata de hacerte este pelo…'. Tú sabes que a él le encanta dar estos consejitos y obviamente yo lo aprovecho ya que lo tengo ahí conmigo.

¿Te sigues poniendo nerviosa cada vez que estás al aire?

Definitivamente. Siento un cosquilleo en el estómago, las manos tiemblan un poquito, pero una vez que estás al aire como que la adrenalina me hace volar y a veces ni cuenta me doy de que ya estamos fuera del aire. A mí me fascina. Si uno no siente nervios es porque realmente no te gusta o ya no te emociona lo que haces.

En los minutos previos a entrar al aire, ¿tienes algún ritual?

Yo le encargo todo a Dios y a mis ángeles de la guarda. Yo le digo: 'Diosito, tú encamíname, hazme fluir, ponme las palabras correctas en la boca, las preguntas'. Siempre tengo esa conversación.

¿Alguna vez has vivido algún contratiempo estando 'en vivo'?

En unos premios así yo pienso que el cambio de look a veces. Tú te arriesgas en hacerte un cambio entre comerciales o los números musicales, entonces es como que: 'Dios mío ojalá que pueda lograr cambiarme'. A veces me he ido con un zapato en la mano y otro en el pie corriendo al lugar. Tú sabes que en televisión en vivo cada segundo cuenta, entonces prefiero llevármelo en la mano y ponérmelo ya en el lugar para estar segura de que ya estoy en posición por cualquier cosa. Mejor salir sin un zapato a no salir y no llegar a tu momento (ríe).

¿De niña te imaginabas presentando unos premios tan importantes?

Yo lo pienso a veces y digo: 'Es increíble hasta donde he llegado, lo que he podido lograr con mucho trabajo, esfuerzo y preparación'. La gente no se imagina lo que uno hace día a día para poder mantenerse y hacer que esas oportunidades lleguen a ti porque no llegan así de la nada, tú haces que pasen esas oportunidades con tu trabajo, con tu esfuerzo diario.

¿Qué le dirías hoy a la niña que una vez fuiste si la tuvieras delante?

Yo le diría: 'Tranquila Clarissita que todo va a estar bien, lo vas a lograr, por más que tú pienses que no puedes porque no tienes los recursos o porque no conoces a nadie del medio, tranquila que lo vas a lograr porque tu esfuerzo, perseverancia y trabajo te van a llevar ahí a ese escenario en el que te van a estar viendo por televisión.

¿Y esa niña qué crees que le diría a la actual Clarissa?

Le diría: 'Felicidades, llegaste hasta donde tenías que llegar y gracias por esforzarte todos estos años para lograr lo que tú siempre has querido, por enfocarte, por mantenerte con los pies sobre la tierra, gracias por nunca darte por vencida, por no escuchar a esa gente negativa, gracias por nunca decirle que no a tu corazón de seguir ese sueño que tú tenías.

¿Ha habido algún momento en el que has querido tirar la toalla?

Mil veces. Hasta ahora lo pienso, obviamente con otros proyectos y otras cosas que uno quiere emprender porque el proceso siempre es difícil y te van a pasar cosas que vas a decir: '¿Valdrá la pena o no valdrá la pena seguir?'. Pero gracias a Dios al final del día solamente uno sabe lo que siente y lo que puede ser capaz de hacer. Yo siempre le digo a Dios: 'Diosito gracias por siempre darme la certeza de que las cosas van a pasar cuando tienen que pasar por más que a veces uno tire la toalla'. Pero gracias a Dios yo no la he tirado. Sí he sentido el deseo.

En esos momentos tu fuente de fortaleza es Dios, ¿no?