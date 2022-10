¡Sorpresa! Clarissa Molina y Francisca ¡juntas en una nueva aventura profesional! Las conductoras dominicanas compartirán proyecto lejos de la pantalla de Univision. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Francisca Clarissa Molina; Francisca | Credit: Mezcalent (x2) Francisca y Clarissa Molina son dos de las reinas de la historia del reality show de Univision Nuestra Belleza Latina más exitosas y queridas por el público. La primera se alzó con la corona en 2015, en una temporada en la que también participó Clarissa, quien ocupó entonces el cuarto lugar; mientras que la segunda ganó en 2016 la edición vip del formato. Desde entonces, sus carreras no han dejado de crecer, tanto en el terreno de la conducción como en el terreno actoral. Mientras que la mamá de Gennaro encontró su lugar en Despierta América (Univision), Clarissa no ha dejado de brillar en El gordo y la flaca (Univision), trabajos que ambas han combinado en los últimos años con participaciones en importantes series de televisión y películas. Ahora, a 7 años del inicio de su aventura televisiva, Francisca y Clarissa volverán a dejarse ver juntas, en esta ocasión lejos de la pequeña pantalla y de su faceta como conductoras. Francisca Clarissa Molina Left: Francisca | Credit: Mezcalent Right: Clarissa Molina | Credit: Mezcalent La actriz Celinés Toribio fue la encargada de desvelar este lunes la gran sorpresa a través de las redes sociales, donde anunció que ambas están "a punto de enfrentar un gran reto". Clarissa Molina Clarissa Molina, Celinés Toribio y Francisca | Credit: Instagram Celinés Toribio "Estoy tan orgullosa de estas 2 dominicanas unidas, empoderadas, representando a la mujer fuerte e independiente. Desde que nos conocimos hace años se los dije, siempre las cuidaré y guiaré con todo mi amor. Ellas no se estancan. Tienen ansias de crecer más y más y van tras sus sueños. A punto de enfrentar un gran reto. ¡Las quiero mis actrices bellas!", escribió Celinés junto a una imagen en la que posa en compañía de Francisca y Clarissa con un guion en la mano. Pero, ¿qué traman las presentadoras de Univision? Francisca Clarissa Molina Left: Francisca | Credit: Mezcalent Right: Clarissa Molina | Credit: Mezcalent El reportero y productor de El gordo y la flaca, Óscar Petit, dio más detalles sobre este misterioso proyecto desde su perfil de Instagram junto a una foto en la que posa con su amiga Clarissa. "Aquí casual con mi amiguis bella que muy pronto se estrenará sobre las tablas como protagonista de una superobra mundialmente famosa (ya ella les dirá el chisme completo). Voy a ti amiguis y sé que triunfarás y lo darás todo como siempre", compartió el también periodista. Clarissa Molina Clarissa Molina y Óscar Petit | Credit: Instagram Óscar Petit SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En efecto, Francisca y Clarissa afrontarán juntas un nuevo reto en el terreno de la actuación como protagonistas de una famosa obra de teatro en la que también participará Celiné. Se trata de 'Los monólogos de la vagina', una exitosa comedia que se ha producido en infinidad de ocasiones y por la que han pasado actrices de la talla de Kate del Castillo e Itatí Cantoral. La puesta en escena se estrenará próximamente en Miami.

