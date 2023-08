Clarissa Molina: "Estoy abierta al amor" La presentadora y actriz dominicana estuvo este lunes conduciendo junto a Raúl de Molina el programa El gordo y la flaca (Univision). Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace unos días, el exprometido de Clarissa Molina, Vicente Saavedra, acaparaba titulares en diferentes medios de comunicación de espectáculos luego de compartir a través de las redes sociales su primera foto junto a la modelo venezolana Ninoska Vásquez, con quien se estaría dando una oportunidad en el amor tras el fin de su noviazgo con Clarissa. "En verdad ustedes sí hacen pareja, Clarissa se merecía algo mejor. Sorry, pero es la verdad", comentaba una persona este lunes en su última publicación de Instagram. A lo que Saavedra respondía: "Es verdad. Gracias por el consejo". Vicente Saavedra y Ninoska Vásquez Vicente Saavedra y Ninoska Vásquez | Credit: IG/Vicente Saavedra Clarissa estuvo este lunes conduciendo el programa El gordo y la flaca (Univision) junto a Raúl de Molina en ausencia de Lili Estefan, quien se encuentra de vacaciones. "Qué sorpresa me entero yo cuando llego aquí hoy, porque no lo sabía, que Lili estaba de vacaciones esta semana –no me había dicho nada–, y veo a Clarissa que está haciendo el show conmigo. ¡Qué felicidad!", expresó el conductor cubano nada más iniciar el programa. Clarissa Molina y Raúl de Molina Clarissa Molina y Raúl de Molina en El gordo y la flaca | Credit: Instagram Raúl de Molina Aunque, como era de esperarse, el tema del nuevo noviazgo de su exprometido no se abordó en el show, Clarissa sí fue preguntada por Raúl respecto a su vida amorosa actual. "¿Estás buscando novio ya Clarissa? ¿O no?", quiso saber el presentador. Clarissa Molina Clarissa Molina en El gordo y la flaca | Credit: Instagram Clarissa Molina A lo que la ganadora de la edición VIP del exitoso reality show de Univision Nuestra Belleza Latina respondió entre risas: "Rauli, estoy abierta al amor, que llegue Rauli". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La presentadora, quien cuenta con 3 millones y medio de seguidores en Instagram, le dejó claro, sin embargo, que "el día que tenga novio" tampoco se lo va a contar. "El día que yo tenga novio no te lo voy a decir tampoco. Te lo digo ya después", le dijo Clarissa.

