Clarissa Molina habla ilusionada de unirse a Mira Quién Baila All Stars

Clarissa Molina empezará el 2019 con el pie derecho. La ex reina de Nuestra Belleza Latina será una de las concursantes de ¡Mira Quién Baila All Stars! Así lo anunció la dominicana en El gordo y la flaca (Univision), presumiendo uno de sus vestuarios de bailarina. Ya Molina ha demostrado que sabe mover las caderas. La presentadora sedujo con su baile junto a Bad Bunny en la gala final de Nuestra Belleza Latina. Eso además de su competencia de baile “Duelo de reinas” con su compatriota y colega Francisca Lachapel al ritmo de Celia Cruz en Premio Lo Nuestro.

“Yo voy a ser parte de este elenco de competidores. Estoy feliz, estoy super contenta. He soñado toda la vida estar en Mira Quien Baila. Ahora va a ser Mira Quien Baila All Stars y voy a estar bailando por un propósito. ¿Y qué mejor propósito que ayudar a una fundación, a unos niños?”, dijo a People en Español. “Tengo que prepararme bien fuerte porque esto no es fácil. No es solamente bailar. ¡Hay que saber! Pero ahí voy aprendiendo poco a poco”.

mezcalent

Además la protagonista de la comedia Qué leon junto a Ozuna recién ganó su primer Emmy y quiere ir por el Oscar. ¡El cielo es el límite!

Otro que formará parte de Mira Quién Baila All Stars es Casper Smart, quien será juez. Smart habló con People en Español sobre este nuevo rol. “Estoy emocionado de ser el nuevo juez de Mira Quién Baila en el 2019″, dijo el ex de Jennifer López. “Amo este show, me encanta ser parte de este show. Me gusta poder dar mi crítica como profesional. Es una pasión bailar, actuar y entretener”. El popular concurso de baile regresa en enero los domingos a las 8 p.m. por Univision.