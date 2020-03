Clarissa Molina en cuarentena: "Desde que anunciaron [que en mi edificio hay una persona contagiada] no he salido de mi apartamento ni para ir al supermercado" La presentadora de Univision cuenta a People en Español como está viviendo la cuarentena y comparte reflexión sobre estos momentos tan difíciles que estamos viviendo. By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Clarissa Molina lleva dos semanas en cuarentena voluntaria en su apartamento en Miami por la pandemia del coronavirus, que solo en Estados Unidos ya ha dejado más de 80 mil casos de contagio. La joven presentadora de Univision no ha salido de su casa ni siquiera para ir a comprar al supermercado más cercano. Lo está evitando. En su edificio, cuenta, hay un caso positivo de COVID-19 y quiere protegerse lo máximo posible. Su casa, como la de cientos de miles de personas que han tenido que abandonar en estos días su lugar de trabajo como medida de prevención ante la propagación del coronavirus, se ha convertido en un improvisado estudio desde donde conecta cada tarde con El gordo y la flaca, programa en el que trabaja desde hace más de tres años. Hola Clarissa, ¿cómo estás llevando la cuarentena?

La verdad que orando mucho por la humanidad. Estamos pasando por momentos llenos de incertidumbre y de repente no sabemos qué pasará pero lo importante en mantener la fe de que muy pronto esto pasará y el resultado tiene que ver mucho con nuestro comportamiento en estos momentos. Debemos prepararnos y ser precavidos pero no tener miedo porque nuestras mentes son muy poderosas y atraen todo lo que piensas ¿Cómo es ahora tu día a día en cuarentena?

He tenido mucho tiempo para meditar, para encontrarme a mí misma. Creo que es un buen momento para esto especialmente si vives solo que es mi caso. He podido sacar muchas cosas de mi clóset para donar a los más necesitados, ejercicio para mantener mi sistema activo y sobre todo hablar con mi familia todos los días. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Sabemos que estás trabajando desde casa, ¿fue una decisión que tomaste tú o el programa?

Hace dos semanas nos pidieron por precaución que todos los que podamos trabajar desde nuestra casa lo hiciéramos hasta nuevo aviso. Estas medidas reducen la densidad de personas trabajando en el estudio y el riesgo para la salud de los que trabajan en nuestras oficinas y nuestra comunidad. Es un buen momento para reflexionar, agradecer por todo lo que tenemos día a día y que no apreciamos por estar pensando en cosas que no valen la pena Vimos que en tu edificio hay una persona contagiada, ¿de qué forma te estás cuidando?

Desde que anunciaron esto no he salido del apartamento, no he ido ni al supermercado ni la farmacia. Si tuviera que salir de emergencia yo tomaría todas las precauciones posibles, pero estoy evitando a toda costa salir de casa por ti y por mí. ¿Qué le aconsejarías a la gente para hacer más llevadera la cuarentena desde sus casas? ¿Qué te funciona a ti?

Creo que es un buen momento para reflexionar, agradecer por todo lo que tenemos día a día y que no apreciamos por estar pensando en cosas que no valen la pena, aprovechar el tiempo en familia, leer un buen libro, limpiar tu clóset y toda la casa para renovar energías. Por último, ¿qué mensaje te gustaría compartir con el público en estos momentos tan difíciles?

Pensemos que el miedo es algo que debemos evitar a toda costa. Debemos prepararnos y ser precavidos pero no tener miedo porque nuestras mentes son muy poderosas y atraen todo lo que piensas. No al pánico. Y que de verdad no están solos, les mando un fuerte abrazo donde quiera que te encuentres leyendo esto ahora mismo. Advertisement

Close Share options

Close View image Clarissa Molina en cuarentena: "Desde que anunciaron [que en mi edificio hay una persona contagiada] no he salido de mi apartamento ni para ir al supermercado"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.