Clarissa Molina ya tiene fecha para su boda ¡y elige a sus damas de honor! Clarissa Molina eligió a sus amigas que se convertirán en las damas de honor en su próxima boda con el empresario Vicente Saavedra. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Clarissa Molina y sus damas de honor Clarissa Molina y sus damas de honor | Credit: Carlos Bermudez Si alguien desea que su boda sea una ceremonia al estilo de un cuento de hadas, esa es Clarissa Molina, por ello la presentadora de El gordo y la flaca (Univision), se reunió con las que serán sus damas de honor el pasado fin de semana. "Pasaron un tarde memorable", contó en exclusiva el publicista de Molina, Carlos Bermudez. "Su mamá Clara Contreras, quien [celebró su cumpleaños] el domingo, viajó desde Nueva York [para estar con Clarissa]". Marta González, Luly Valls, Aleyda Casanova, Jenisei Couso, Daniela Di Giacomo, Dania Nuñez, Ruth Molina y Licauribel Contreras serán las amazonas que acompañarán a la dominicana en su gran día. "Little Hem fue el lugar seleccionado por Clarissa para reunir a parte de las que serán su séquito el día de su boda", explicó Bermudez. Clarissa Molina y sus damas de honor Clarissa Molina y sus damas de honor | Credit: Carlos Bermudez "En un ambiente relajado las chicas recibieron la noticia de que le acompañarán a ese momento tan especial". La buena noticia estuvo acompañada de un bolso con muchos regalitos que las chicas utilizarán en el getting ready. "Han sido meses planeando hasta el último detalle", enfatiza Bermudez, quien confirmó que será a principios del 2023 que Molina se convertirá en la señora Saavedra. "Y la selección de su séquito ha sido parte de ese proceso que marca la cuenta regresiva para el día de la boda". Vicente Saavedra, quien fue mánager de Ozuna, conoció a Clarissa en el 2018 durante el rodaje de la comedia romántica Qué león, que la actriz dominicana protagonizó junto al reggaetonero. Clarissa le pareció una mujer bellísima y ella también se sintió atraída por él, pero ambos tenían vidas muy ocupadas en aquel entonces y el romance no se dio. Eso sí, tienen amigos en común y siguieron coincidiendo en eventos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Clarissa Molina Clarissa Molina y Vicente Saavedra | Credit: (Photo by Rodrigo Varela/Getty Images for The Latin Recording Academy) Clarissa reveló en septiembre del 2021 que ya no estaba soltera y habló de su pareja. "Tengo novio. Estoy saliendo con un caballero, un hombre maravilloso. La verdad que estoy súper contenta", dijo. Justo a tiempo para San Valentín de este año, la pareja posó para una portada digital de People en Español en su casa en Miami, junto a sus mascotas, dando detalles de su unión. "Familia mía, les tengo que decir desde el fondo de mi corazón que SOY FELIZ", expresó a sus seguidores en Instagram. "Clarissa el ser humano está disfrutando más que nunca en este momento en todos los sentidos y lo quiero compartir con todos ustedes que han estado a mi lado en cada paso de mi carrera".

