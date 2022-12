"¿Y el novio?" Clarissa Molina disipa dudas de sus seguidores sobre la 'ausencia' de su novio La falta de imágenes de la pareja en redes sociales no ha pasado desapercibida entre sus seguidores tras el anuncio que hizo la conductora a principios de mes sobre su boda. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Clarissa Molina Clarissa Molina | Credit: Mezcalent A principios de diciembre, Clarissa Molina sorprendió a muchos al anunciar en su programa El gordo y la flaca (Univision) que había pospuesto su boda con Vicente Saavedra. "La fecha era media complicada. Habían dos cositas que venían sucediendo así que dijimos: 'No tenemos prisa, vamos a mover la fecha'", explicó al respecto la conductora y actriz dominicana, quien dejó claro que todo estaba bien entre su prometido y ella. "Estamos juntos". Desde entonces, todas las miradas han estado puestas en su relación, los pasos que dan y sobre todo el contenido que comparten a través de sus respectivas cuentas de Instagram. Clarissa Molina Clarissa Molina | Credit: Mezcalent Cada imagen o video que publican es analizado con lupa por sus seguidores, de ahí que muchos se hayan percatado de que hace tiempo que no se dejan ver juntos en las redes sociales. Clarissa Molina Clarissa Molina | Credit: Mezcalent La copresentadora de El gordo y la flaca (Univision) acudió días atrás a la fiesta de cumpleaños de una amiga y la ausencia de su pareja –al menos en el video que compartió en Instagram no aparece–, llamó mucho la atención de sus seguidores. "¿Por qué ya no te tomas fotos con tu prometido?" o "¿Dónde está el prometido?", fueron algunos de los comentarios que no tardaron en invadir su publicación. Siempre pendiente de lo que le escriben sus seguidores a través de las redes sociales, la que fuera ganadora de Nuestra Belleza Latina VIP se tomó el tiempo de disipar las dudas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Él está bien gracias a Dios", respondió Clarissa a uno de los comentarios que recibió en Instagram. Clarissa Molina Credit: Instagram "Ya casi llegando a casa", agregó, echando así por tierra los rumores que apuntan a que su relación de pareja no estaría atravesando su mejor momento.

