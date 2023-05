Clarissa Molina conmueve con su declaración de amor: "Te amo con todo mi corazón" La conductora emocionó a sus seguidores con estas palabras llenas de sentimiento. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La sonrisa la delata. Clarissa Molina está contenta. Motivos tiene. Está rodeada de mucho amor. A pesar del anuncio de ruptura con su exprometido Vicente Saavedra, la conductora apuesta por lo bonito. Este fin de semana, la conductora compartía una declaración de amor en toda regla dedicada a una de las personas más importantes de su vida. Su cómplice en las buenas y en las duras. A sus palabras acompañó un video que muestra a una Clarissa muy feliz. Clarissa Molina Clarissa Molina | Credit: Instagram Clarissa Molina Este domingo es un día muy especial. En su país, República Dominicana, es el Día de las Madres, así que Clarissa le dejó su mensajito a la suya, a pesar de no poder estar con ella por motivos de trabajo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La conductora está rodando una nueva cinta en su tierra junto a Julián Gil, pero igual celebró con su progenitora con un baile por todo lo alto. De ella ha heredado esa belleza y alegría. "Mami antes de irme al aeropuerto anoche: 'Vamos a bailar un merenguito antes de irte para celebrar el Día de las Madres'. Yo: 'Claro que síiiii, ¡lo que quieras mamissss! Feliz Día de las Madres, mami. ¡Te amo con mi corazón! PD: ya saben a quien salí en lo del baile", escribió divertida. Al entrañable momento se unió su otro gran amor, su perrito Job, quien no quiso perderse la parranda. ¡Feliz día a todas las mamis dominicanas!

