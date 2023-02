Clarissa Molina se derrite de tanto amor: "Te amo muchísimo" ¡La conductora dominicana se mostró feliz y en la mejor compañía! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace mucho tiempo que Clarissa Molina ha decidido mantener su vida privada, justamente así, privada. La ausencia de imágenes con Vicente Saavedra hace que muchos de sus seguidores continúen preguntándole si siguen juntos o no. La presentadora no tiene intención alguna, al menos de momento, de entrar en esos temas tan íntimos. Pero con sus imágenes y sus palabras en sus redes, siempre da pistas de cómo se siente en cada momento. Este fin de semana, la dominicana derretía estas plataformas con una imagen junto a uno de los grandes amores de su vida. "Aris, te amo muchísimo", escribió. Clarissa Molina Clarissa Molina | Credit: (Photo by Jose Devillegas/Getty Images) ¿Y quién es Aris? Se trata de su perrito pastor belga con el que se mostró pasando una divertida mañana de domingo al sol. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Sus más recientes publicaciones han sido toda una declaración de amor a sus amigos peludos de cuatro patas, incluidos sus dos juguetones bullies. Tal y como enseñó hace meses, su can Aris está entrenado y preparado para protegerla de cualquier ataque. Clarissa formó parte de su entrenamiento y lo compartió con mucho amor. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN "Mi perro, ¡mi héroe! Entrenamiento con mi perro Aris... Les soy sincera, como están las cosas en la calle hoy en día, me siento muy segura con mi Aris al lado. ¡Una bendición!", expresó en su día dando las gracias a Vicente por este regalo. Un amor incondicional y, sin duda, ¡el mejor guardaespaldas de Clarissa!

