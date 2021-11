Clarissa Molina de luto tras dolorosa pérdida: "Lo siento tanto mami" La conductora informaba a través de sus redes del fallecimiento de un ser querido y una pilar fundamental en su familia. "Les pido con el corazón que oren por mi madre". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace un tiempo Clarissa Molina pedía encarecidamente en las redes que sus seguidores orasen por un familiar suyo. Desafortunadamente este viernes, la conductora anunció apenada que falleció. Se trata de Juan Carlos Tavarez, pareja durante 15 años de su madre, tal y como compartió en sus historias de Instagram, "Lo siento tanto mami, Dios lo tenga en su gloria, estoy segura que él estará contigo siempre cuidándote como los más de 15 años que estuvieron juntos. Descansa en paz", escribió. La pérdida ha sido dura para todos, especialmente para su mami, ya que fue la persona con quien pasó los últimos años de su vida llenos de amor. Es por eso que Clarissa ha hecho otra petición a su público, que por favor oren por su madre, tan dolida y triste en estos momentos. Clarissa Molina Clarissa Molina | Credit: IG/Clarissa Molina Clarissa Molina Clarissa Molina | Credit: IG/Clarissa Molina SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Ahora les pido con el corazón en la mano que oren por mi madre para que Dios le dé la fortaleza necesaria para sobrepasar este momento tan difícil". Muy apegada a su familia, la dominicana está siendo el máximo apoyo de todos en estos difíciles momentos en los que también cuenta con el hombro incondicional de su pareja, Vicente Saavedra. Vicente Saavedra Credit: Instagram Vicente Saavedra; Instagram Clarissa Molina Todo el amor, la fuerza y el cariño para ti y los tuyos. Descanse En Paz.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Clarissa Molina de luto tras dolorosa pérdida: "Lo siento tanto mami"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.