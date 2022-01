¡Clarissa Molina consigue un hito entre las misses dominicanas! La colaboradora de El gordo y la flaca sigue dando pasos agigantados en su vida y su carrera. Este nuevo logro se suma a su larga lista de éxitos. ¡Felicidades! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La carrera de Clarissa Molina suma y sigue. El gordo y la flaca, los premios Grammy, Nuestra Belleza Latina, sesiones de fotos en las primeras revistas de moda... ¡nada se le resiste! Pero por si esto fuera poco, aún hay más. Esta semana la bellísima dominicana compartía un hito que ninguna otra Miss de su país ha logrado superar. Missosology, uno de los medios más importantes de la isla que informa y analiza todo lo referente al mundo de la moda nacional e internacional, la mostró como la Miss República Dominicana "con más seguidores en Instagram", lee el anuncio. Un récord superado por Clarissa. Clarissa Molina Clarissa Molina | Credit: IG/Clarissa Molina Era la mismísima Clarissa quien entusiasmada compartía con sus seguidores que ya habían superado los tres millones en Instagram. La imagen lo dice todo. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN "¡Somos 3.1M familia! Muchas bendiciones para todos ustedes, mil gracias por acompañarme en cada paso, sin ustedes nada de esto es posible. Seguimos pa' lante", celebró con sus fans. Clarissa Molina Clarissa Molina | Credit: UNIVISION La felicidad en lo profesional se extiende a lo personal. La colaboradora de El gordo y la flaca acaba de llegar de unas paradisíacas vacaciones a las Bahamas junto a los dos grandes amores de su vida, su pareja, Vicente Saavedra, y su madre, quienes muchos confundieron con su hermana por su espectacular belleza. ¡De tal palo, tal astilla! Una vida plena y una carrera imparable que Clarissa celebra con la mayor de sus sonrisas. ¡Tres millones de felicitaciones para ti!

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¡Clarissa Molina consigue un hito entre las misses dominicanas!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.