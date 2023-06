Clarissa Molina confirma que se quitó su tatuaje: "Me dolió mucho" La conductora llevaba un corazón, una nota musical y una fecha en su espalda. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Clarissa Molina está que no para. Su nuevo proyecto cinematográfico la ha llevado de nuevo a su país, República Dominicana, donde está rodando junto a actores y compañeros como Julián Gil y Shalim Ortiz, entre otros. Se llama Perdiendo el juicio y está dirigida por Juan Perozo. Desde sus redes, la conductora ha hecho partícipes a sus seguidores de sus madrugones para arrancar el rodaje y los momentos entrañables y divertidos junto a sus colegas. Y, entre tanta actividad, Clarissa también tiene tiempo para modelar sus espectaculares conjuntos y derrochar su belleza. Fue precisamente al mostrar uno de sus vestidos, que la gente le empezó a preguntar por el tatuaje que tenía en la espalda y que ya no está. Clarissa Molina Clarissa Molina | Credit: Instagram Clarissa Molina Se trataba de un corazón y una fecha que se hizo siendo muy joven. El paso del tiempo y el deterioro hicieron que la también modelo decidiera quitárselo. La experiencia, reconoce, no fue del todo placentera. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Me dolió mucho", dijo refiriéndose al proceso de retirarlo. Por eso, advirtió a sus seguidores antes de que vayan a dar un paso así. Clarissa Molina Clarissa Molina se quita su tatuaje en la espalda | Credit: IG/Clarissa Molina Clarissa Molina Tatuaje de Clarissa Molina | Credit: Univision web "Si no están muy seguros, no se lo hagan, porque duele mucho más que hacérselo", reconoció. Clarissa contó a Raúl de Molina hace unos años en El gordo y la flaca, la historia detrás de este tatuaje. "Yo tenía 16 años. Fui con mi hermano a hacerme eso. Imagínate qué yo estaba pensando", recordó de aquel momento. Lo que sí aseguró es que no tiene ningún significado romántico ni tampoco estaba asociado con ningún novio.

