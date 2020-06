"Tengo que confesar que hablo con alguien". Clarissa Molina confirma que su corazón está contento La colaboradora de El Gordo y la Flaca se ha confesado a Julián Gil al que ha dado detalles reveladores de su incipiente romance. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La que se suponía que tenía que entrevistar a Julián Gil en el espacio de el Break de las 7, ¡resultó ser la entrevistada! El actor aprovechó su exquisita faceta comunicativa para arrancar a la bella Clarissa Molina el secreto que todos queremos saber desde hace tiempo. ¿Está soltera o en pareja? Ella misma nos dio la respuesta. "Tengo que admitir que sí hablo con alguien", reconoció toda tímida y casi escondiéndose de la cámara. Picarón y de lo más preguntón, Julián siguió haciendo muy bien su labor de reportero y le pidió más detalles. Algo a lo que la dominicana no tuvo reparo en contestar. ¿Es abogado, doctor, del mundo de la tele? "Puede ser del medio, puede considerarse del medio pero no delante", dijo en voz bajita para no dar demasiadas pistas. Entre otras cosas, confesó estar frecuentándole desde el año pasado. Aunque todavía no se atreve a llamarle novio formal por los poquitos meses que llevan, espera seguir conociéndole más a fondo después de la pandemia. Parece que su relación especial se ha visto interrumpida por el coronavirus pero promete un continuará. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Poco dada a dar exceso de información de su vida personal, lo que sí tiene claro es que ella es tradicional en esto de las relaciones y antes de dar un paso tiene que estar segura de ciertas cosas. Image zoom Photo: Clarissa Molina/Instagram "Yo comienzo viendo a un hombre siempre por su forma de ser, cómo es la persona, con su familia, sus ambiciones, su visión", explicó toda seria la dominicana que cuando vio que se iba más de lengua soltó algo de lo más cómico. "¡Yo estoy supuesta a preguntarte a ti!", dijo la siempre divertida y estilosa presentadora. Una conversación de lo más amena que nos dejó esta super exclusiva. ¡Gracias Julián por conseguirlo!

