Clarissa Molina concluye nostálgica importante proyecto en su vida "No me quiero ir", reconoció la conductora dominicana a través de sus historias de Instagram. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Clarissa Molina Clarissa Molina | Credit: Mezcalent Mayo fue un mes de especial importancia para Clarissa Molina. Por un lado, la conductora dominicana anunció el fin de su relación sentimental con su prometido, el empresario puertorriqueño Vicente Saavedra. "Yo conocí a un ser humano increíble en Vicente Saavedra, de verdad que aprendí muchísimo de él, él de mí, los dos, y nada Dios quiere que estemos ahora mismo en la posición que estamos hoy, los dos tomamos un camino diferente, quién sabe en el futuro que pase, pero por ahora seguimos y él sabe que puede contar conmigo siempre", contó en su día a sus compañeros Lili Estefan y Raúl de Molina. Por otro, Clarissa se ausentó de su programa El gordo y la flaca (Univision) para embarcarse en una nueva aventura profesional en su país natal, República Dominicana: la filmación de una película, 'Perdiendo el juicio', que protagoniza junto al actor puertorriqueño Shalim Ortiz. Clarissa Molina Clarissa Molina | Credit: Mezcalent Tras varias semanas de filmación en diferentes locaciones del país, este lunes en la madrugada Clarissa finalizó el rodaje de este proyecto que ha sido tan especial e importante para ella. "Último día de rodaje", anunció el domingo a través de sus historias de Instagram. Clarissa Molina Clarissa Molina | Credit: Instagram Clarissa Molina La conductora hizo muy buen clic con sus compañeros, quienes se han convertido en estas últimas semanas en su familia. "No me quiero ir", reconoció nostálgica en otra historia de Instagram al percatarse de que era el último día que iba a convivir con sus compañeros. Clarissa Molina Clarissa Molina y sus compañeros en Perdiendo el juicio en su último día de rodaje | Credit: Instagram Clarissa Molina La presentadora también tuvo palabras para su galán en la historia, Shalim: "Fuiste el mejor compañero para este reto tan grande para mí como actriz, tu nivel de sensibilidad es de otro mundo. Un día lo soñamos y hoy se cumplió. Lo hicimos. Gracias por todo. Dios te bendiga siempre". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Clarissa da vida en Perdiendo el juicio a Mara, una abogada a la que un caso legal unirá a otro abogado entre la rivalidad y el romance. La película llegará a los cines en febrero de 2024.

