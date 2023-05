Clarissa Molina contó el regalo que le acaba de hacer la vida en medio de su momento más triste La conductora, siempre positiva a pesar de todo, relató entusiasmada lo que le había sucedido en su tierra. "Es sumamente especial". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Las últimas semanas no han sido las mejores para Clarissa Molina en términos personales. La conductora anunciaba la ruptura con su expareja, Vicente Saavedra, a través de un comunicado corto en sus redes sociales. En lo profesional, en cambio, su carrera sigue viento en popa a toda vela. La presentadora se está ausentando unos días de El gordo y la flaca por un nuevo y apasionante proyecto que le ha llevado a su isla, República Dominicana: su nueva película. Su estancia en su país está siendo sanadora en todos los aspectos y así mismo lo reflejan las publicaciones que ha compartido en sus redes. La más reciente, sobre todo. En ella, Clarissa ha contado el mágico momento que acaba de regalarle la vida. Clarissa Molina Clarissa Molina vive un momento único | Credit: IG/Clarissa Molina Cosas del destino, este rodaje le ha llevado a uno de los lugares donde más feliz ha sido de pequeña y tantos momentos hermosos ha vivido. "Filmar una película en el mismo lugar donde ibas cuando chiquita a jugar con tus hermanos, volar chichiguas, pasar rato en familia, disfrutar del carnaval o simplemente dar una vuelta por el monumento para salir de la casa, es sumamente especial", escribió con nostalgia bonita. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Y es que, Clarissa solo ha tenido que abrir la puerta de su camerino y encontrarse con el Monumento a los Héroes de la Restauración, en la localidad de Santiago de los Caballeros. Un momento que ha llenado de alegría su corazón en un periodo delicado. Clarissa y Vicente rompieron su relación y, por ende, su compromiso después de casi dos años de amor y dicha.

