¡Clarissa Molina celebra un nuevo paso en su carrera! La trayectoria de la conductora dominicana sigue en ascenso y comparte feliz un nuevo logro profesional. ¡Muchísimas felicidades! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El 2021 parece haberse convertido en uno de esos años que Clarissa Molina siempre guardará en su corazón. Son muchas las cosas buenas que le están sucediendo, tanto en lo personal como en lo profesional y así lo ha hecho saber feliz la dominicana. Además de volver a enamorarse y vivir una historia de amor soñada con su novio Vicente Saavedra, sigue ascendiendo como la espuma a nivel profesional con su trabajo en Univision, como actriz e influencer. A todos estos buenos motivos se acaba de sumar uno más, un reconocimiento laboral con el que la presentadora y modelo será homenajeada próximamente en su país. Clarissa será una de las invitadas estrella de Dominicana 360, donde se destaca su trayectoria profesional y sus logros en los últimos años. "Clarissa Molina. Soñadora y persistente, esta presentadora de televisión y corresponsal ha logrado un lugar destacado en el mundo artístico por los concursos de belleza, pero su meta más grande es llegar a actuar en Hollywood dando su primer paso protagonizando su primera película junto al astro de la música Ozuna. Actualmente forma parte del programa El gordo y la flaca que se transmite por Univision", lee el escrito de este importante evento que tendrá lugar el 6 de noviembre en Punta Cana. Clarissa Molina, look del dia Credit: Instagram/Clarissa Molina SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La que quedara como tercera finalista de Nuestra Belleza Latina en 2015 sigue dando pasos agigantados frente a las cámaras llegando a convertirse en todo un orgullo nacional para su país. Clarissa siempre da de qué hablar y para bien. Su Halloween ha sido de los más originales con su traje fosforescente de la Sirenita junto a su pareja. "¡Amé el proceso de este disfraz! ¡Cuánto reírnos!", escribió junto a la divertida imagen. Así es ella, disfruta al máximo de todo lo que hace y lo hace con mucho amor, de ahí que esté recogiendo los frutos de todo lo bonito que está sembrando. ¡Enhorabuena!

