Clarissa Molina avanza sorpresa con Francisca Lachapel: "Nos van a ver muy juntas" La presentadora dominicana habla de cómo es su relación con Francisca y revela por qué es tan reservada con su vida privada. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Clarissa Molina y Francisca Lachapel tienen carreras muy similares. Ambas presentadoras y actrices, las dos de origen dominicano, se dieron a conocer años atrás en el reality show Nuestra Belleza Latina, programa que las catapultó a la fama, y hoy en día se han convertido en dos de los rostros más queridos de Univision, donde conducen actualmente sus respectivos shows: Despierta América y El gordo y la flaca. ¿Pero cómo se llevan? En entrevista con People en Español Clarissa responde a esta y otras preguntas. Francisca está luchando ahora contra la COVID-19, enfermedad que tú sufriste meses atrás, ¿has tenido oportunidad de hablar con ella? Gracias a Dios sí. A ella no le dio tan fuerte tampoco, está muy estable y ya lista para seguir trabajando. Cuando me enteré dije: 'Ay Dios mío pobrecita', pero cuando hablé con ella dije: 'No, ella está bien'. Gracias a Dios estaba muy estable, no tuvo que ir al hospital ni nada por el estilo. Image zoom Clarissa Molina y Francisca Lachapel | Credit: Mezcalent (x2) ¿Cómo es la relación entre ustedes? Aunque no nos ven tan juntas en redes sociales siempre nos enviamos mensajitos de: '¿Cómo estás?, ¿cómo está todo? Siempre estamos en contacto y nos apoyamos mutuamente en todos nuestros proyectos, de hecho el año próximo sí nos van a ver muy juntas. Ya van a ver por qué. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Eres muy reservada con tu vida privada, te gusta cuidar mucho esa parte, ¿cierto? Yo siempre he sido así, no es porque esté ahora trabajando en televisión. En general siempre he sido así con mi familia, con mis amistades. Sí hablo, saben de mi vida, pero como que a veces si no quiero hablar de algo no hablo o si no siento que debo de mostrar todo lo que uno hace día a día porque uno también quiere su momento, su privacidad, como todo el mundo. Todo el mundo no siempre quiere estar mostrando todo. ¿En algún punto te ha llegado a estresar que una de las preguntas más recurrentes en tus entrevistas sea si tienes pareja o cuándo la presentas? Parece como si una mujer no pudiera ser feliz también sola… Exactamente, gracias. Sí, definitivamente. Y es la típica pregunta que te hacen en las fiestas familiares: '¿Pero y el novio mija?' Esa presión social Dios mío, aparte de tu familia. Es como que: '¿En serio uno no puede estar solo en la vida?'. Hay que aprender a estar solos señores. La meditación ayuda mucho con eso, así que si usted en algún momento siente que está un poco ansioso porque se encuentra solo y no tiene pareja medite. Es posible estar solo. Image zoom Clarissa Molina | Credit: Mezcalent ¿Qué planes tienes para los próximos meses a nivel profesional? ¿Te gustaría participar en una telenovela o es algo que no está en tus planes? Yo no me cierro a ninguna oportunidad, no me cierro a ninguna. Los planes es seguir preparándome para el año próximo. Hay muchas cosas que están ya puestas sobre la mesa que se van a estar dando y que ya pronto las van a saber. Preparación y seguir encontrando ese lugarcito donde yo sienta paz conmigo misma para buscar un balance entre la carrera, la vida personal y todo lo demás.

