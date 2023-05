¡Este es el apuesto y famoso galán con quien Clarissa Molina protagoniza su película! La conductora está en su tierra rodando su nueva cinta con un galán entre galanes. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Desde su tierra, República Dominicana, Clarissa Molina ha compartido cómo ha sido su día a día en este nuevo proyecto cinematográfico que la tiene encantada de la vida. Ella será Mara en Perdiendo el juicio, un personaje del que no ha dado más detalles pero con el que está de lo más ilusionada. Hay más motivos de alegría. ¡Sus compañeros de reparto! Concretamente uno, el galán entre galanes que la acompañará en esta historia. ¿De quién se trata? Ambos ya lo han compartido felices en sus redes. Clarissa Molina Clarissa Molina | Credit: Mezcalent "En la República Dominicana soy muy feliz. Y más cuando se mezcla el cine y grandes amigos. Acá cualquiera termina perdiendo el juicio, pa' que sepa. Gracias, Zumaya Cordero por Claudio. Ya les contaré", escribió Julián Gil, otro de los actores de esta cinta. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El también conductor publicó algunas imágenes de este bonito proyecto junto a su compañera Clarissa, con quien tantos platós ha compartido. Y como no todo es trabajo, el equipo al completo acudió a ver a su compañero Shalim Ortiz, quien actuó en directo. Allí estaban sus colegas Clarissa, Julián, Celinés Toribio y Marko, entre otros, para disfrutar de su talento musical y pasar un buen rato. Una vibra de lo más positiva que todos han trasladado al set de rodaje.

