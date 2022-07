¡Más emocionada que nunca, Clarissa Molina comparte feliz noticia! El 2022 está siendo un año mágico para la conductora. Además de comprometerse con Vicente Saavedra y anunciar su próxima boda, algo maravilloso ha llegado a su vida. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En apenas 6 meses, la vida de Clarissa Molina se ha convertido en una fiesta a lo grande donde la alegría y la ilusión van de la mano. La futura esposa de Vicente Saavedra atraviesa uno de los mejores momentos tanto en lo personal como en lo profesional Después de anunciar su compromiso y su boda, la conductora dominicana ha dado a conocer otro acontecimiento sumamente importante en su vida. En cuanto lo supo quiso compartirlo con sus mayores cómplices, sus seguidores en las redes, quienes recibieron la noticia con la mayor de las alegrías. Un nuevo logro para Clarissa quien aseguró no "poder estar más feliz". Vicente Saavedra y Clarissa Molina - 22nd Annual Latin GRAMMY Awards Vicente Saavedra y Clarissa Molina | Credit: Arturo Holmes/Getty Images ¿Cuál es esa buena nueva que ha llegado a su vida? No, que nadie se adelante, no es un embarazo... ¡pero casi! Clarissa será, de alguna manera, la 'mamá' responsable de conducir uno de los eventos más importantes del año: los Premios Juventud. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La presentadora ha sido la elegida para ponerle salsa, fuerza y ritmo a este evento de la música tan representativo. Así lo anunció al mundo en sus redes. "¡No puedo estar más feliz de finalmente poder celebrar con ustedes esta gran noticia! ¡Soy Host de Premios Juventud! Me siento sumamente contenta pues ustedes me conocen y saben que amo la música, la conducción y compartir la adrenalina que se vive junto a los artistas con todos ustedes y el público en casa. ¡Nos vemos pronto en el Choliiii!", escribió entusiasmada por el reto que tiene ante sí. Un anuncio al que inmediatamente reaccionaron, además de sus fans, sus seres más queridos, como su comprometido. "Baby, baby...", le escribió Vicente junto a aplausos y un corazón. La palabra orgullo fue una de las más mencionadas por quienes reaccionaron a esta noticia. La cita es el próximo 21 de julio, por Univision.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¡Más emocionada que nunca, Clarissa Molina comparte feliz noticia!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.