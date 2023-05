Clarissa Molina anuncia el fin de la relación con su prometido Vicente Saavedra Tras meses de especulaciones, Clarissa Molina finalmente anunció que ha puesto fin a su relación con el empresario puertorriqueño Vicente Saavedra, con el que se había comprometido el año pasado. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Tras meses de especulaciones, la presentadora dominicana Clarissa Molina finalmente anunció este martes el fin de su relación con el empresario puertorriqueño Vicente Saavedra, con el que se había comprometido en matrimonio el año pasado. La copresentadora de El gordo y la flaca (Univision), quien en estos días se encontraba en Nueva York para asistir al acto de presentación ante los anunciantes de las novedades de la cadena, comunicó la ruptura en un escueto comunicado compartido en redes sociales. "Familia, desde siempre les he compartido todos los momentos especiales y felices sobre mi relación, en la cual muy ilusionada acepté la propuesta de compromiso. Hoy me siento lista para compartirles que la relación ha finalizado", anunció Molina en sus stories de Instagram. La también actriz agradeció "de todo corazón" el apoyo de los fans y pidió comprensión, además de privacidad, en estos momentos. Clarissa Molina instagram Credit: Instagram/Clarissa Molina El anuncio pone fin a la infinidad de especulaciones acerca de la salud de la relación que se desataron desde que la pareja hizo saber el pasado diciembre que se posponía su boda. Incluso Molina llegó a cerrar los comentarios en sus redes ante el aluvión de críticas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Vicente Saavedra and Clarissa Molina Vicente Saavedra and Clarissa Molina | Credit: Arturo Holmes/Getty Images Lo cierto es que los una vez inseparables tortolitos habían dejado de compartir hace tiempo imágenes juntos en las redes. Este no es un buen momento para el empresario, que además ha tenido que afrontar en los últimos meses problemas con la justicia relacionados con el asesinato del trapero puertorriqueño Kevin Fret. Tal como contaron en exclusiva en febrero del año pasado a People en Español, si bien se conocían de vista desde hacía tiempo, no fue hasta mediados del 2021 que Molina y Saavedra empezaron a salir como pareja. "Pienso que más allá de todo fue su manera de ser, de tratarme, de hablarme", dijo entonces la presentadora de Saavedra, quien es representante de conocidos artistas latinos. "Con mucho respeto, para mí es importante una persona que ame a su familia, una persona que le guste trabajar de una manera correcta. Me gustó mucho su dulzura a pesar de que afuera se vea un chico serio o rudo. Él es más tierno que yo, más dulce. Su forma de ser me enamoró mucho". La relación parecía ir viento en popa. No solo Molina se probaba vestidos de novia, sino que incluso compartía con las hijas del empresario, frutos de anteriores relaciones. Hasta que llegó el inesperado anuncio de la posposición de la boda y surgieron las dudas, que hoy se han disipado.

